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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. انطلاق منافسات كأس العالم للدراجات بالقاهرة بمشاركة 58 دولة

صدى البلد

تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات كأس العالم لدراجات المضمار للكبار والتي تقام في مصر بمشاركة 58 دولة يمثلون كافة قارات العالم، خلال الفترة من 14 وحتى 17 مارس الجاري بمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة، وذلك تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

واكتمل مساء أمس وصول الـ 58 فريقا المشاركين في البطولة إلى القاهرة، فيما يصل إلى القاهرة مساء اليوم ديفيد لابرتيان رئيس الاتحاد الدولي للدراجات. 

ومن المقرر أن يقام حفل الافتتاح الرسمي للبطولة مساء غدا الأربعاء، بحضور كبار المسئولين ، حيث ينطلق الحفل في تمام السادسة مساء و يتخلل الحفل أوبريت غنائي للمطربين إيساف و علي هلباوي وبيلا ثروت و رباب ناجي.

ومن المقرر ان تفتتح منافسات البطولة في السادسة مساء اليوم بإقامة سباقات المطاردة سيدات و رجال، وتستمر حتي العاشرة مساء. 

من جانبه أكد الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي أن كافة الترتيبات الخاصة باستضافة البطولة تمت بالشكل الأمثل.

وأضاف أن جميع بعثات الدول المشاركة في البطولة أشادت بالتحضيرات الخاصة بتنظيم البطولة وبمستوى مضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة والذي تقام عليه سباقات البطولة. 

وأشار عزام إلى أن جميع البعثات المشاركة بالبطولة تحظى بمتابعة مستمرة من اللجنة المنظمة بداية من لحظة وصولها إلى القاهرة، وحتى تسكينها في الفنادق المخصصة لها، وامتدادا إلى خوضها التدريبات الاستعدادية للبطولة وفق مواعيد التدريبات التي جرى ترتيبها لكل الفرق حتي تتمكن جميعها من التدرب على مضمار استاد القاهرة قبل انطلاق البطولة.

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