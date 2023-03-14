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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد علي رزق عن شخصيته في "كشف مستعجل": مخرج مسرحي "مدعي الموهبة"‏

صدى البلد

يشارك الفنان محمد علي رزق بظهور متميز كـ"ضيف شرف" ضمن أحداث مسلسل "كشف ‏مستعجل"، الذي يعرض حصريا على منصة ‏watch it‏ في موسم دراما رمضان 2023، ويقوم ‏ببطولته النجوم مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي هنا، إلهام وجدي، ومحمد لطفي، ‏وأخرون، وينتمي المسلسل لدراما الـ 15 حلقة، وهو أول أعمال منصة ‏watch it‏ الأصلية في ‏موسم رمضان.‏


كشف محمد علي رزق عن الشخصية التي يقدمها ضمن أحداث المسلسل، وقال في تصريحات ‏صحفية: "أجسد مخرج مسرحي يدعى أمجد عبد السلام البنهاوي، ولديه فرقة مستقلة تعمل في ‏مسرح الهواه، وهي شخص يدعي دائما أنه فنان موهوب ومختلف"، ويضيف رزق قائلا: "أغلب ‏مشاهدي مع مصطفى خار وهنادي مهنا، وألتقي بباقي الأبطال محمد عبدالرحمن و محمد لطفي ‏وإلهام وجدي، ولكن ما يقرب من 80% من ظهوري يكون مع خاطر وهنادي".‏

أضاف محمد علي رزق، أنه متواجد في دراما رمضان بمسلسل "كشف مستعجل" فقط، كاشفا أنه ‏اعتذر عن عملين أخرين لعدم اقتناعه بالأدوار المعروضه عليه، وقال: "شعرت أن هذه الأدوار ‏ستعيدني خطوة للخلف، واعتذرت عنها لعدم رغبتي في التواجد دون بصمة حقيقية وقناعة ‏داخلية".‏

 

أكمل رزق حديثة قائلا: "بالطبع هناك سبب أخر في موافقتي على العمل، وهو وجود أصدقاء ‏عمري واخواتي مصطفى خاطر وحمد عبدالرحمن، وأيضا هنادي مهنا التي قدمت دور زوجتي ‏في مسلسل خيط حرير".‏

‏-‏ ما يميز “كشف مستعجل” اعتماده على كوميديا الموقف وتلافي أخطاء كوميديا الإفيهات.

عن أبرز ما يميز مسلسل "كشف مستعجل" قال محمد علي رزق: "الإعتماد على كوميديا الموقف ‏بدلا من الكوميديا اللفظية والافيهات"، وأردف قائلا: "للأسف منذ فترة طويلة أصبحنا نقع في فخ ‏كوميديا الإفيهات، والكوميديا الحقيقية ليست مجرد نكت فقط، فأهم أنواع الكوميديا هو كوميديا ‏الموقف، وهي التي تعيش بمرور الزمن، أما كوميديا الإفيهات فدائما يتجاوزها الزمان والمكان".‏

وأردف رزق حديثة قائلا: "هذا ما يميز كشف مستعجل، لأن العمل مبني على مواقف ‏وشخصيات درامية وأحداث وتمثيل والضحك سيكون من المواقف وليس مجرد إفيهات ‏لشخصيات نمطية".‏

أبطال وصناع “كشف مستعجل”‏

الجدير بالذكر أن مسلسل "كشف مستعجل" بطولة، ‏مصطفي ‏خاطر، ومحمد ‏عبدالرحمن، والبطولة ‏‏النسائي لهنادي مهنا، وإلهام وجدي، كما يشارك في ‏البطولة، ‏محمد ‏لطفي، ومحمد علي  ‏رزق، ‏‏إضافة إلى الفنانة القديرة هناء الشوربجي، والفنان ‏القدير عزت زين، ‏وتأليف إيهاب بليبل، ‏‏وإخراج شادي الرملي، وإنتاج ‏‏"‏k ‎‎media‏" كريم أبو ذكري ‏في خامس تعاون له مع المتحدة ‏‏للخدمات ‏الإعلامية، ‏‏وأول تعاون مباشر مع منصة ‏watch it‏.‏

الفنان محمد علي رزق مسلسل خيط حرير مسلسل كشف مستعجل كشف مستعجل دراما رمضان 2023

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