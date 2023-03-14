محمد علي رزق عن شخصيته في "كشف مستعجل": مخرج مسرحي "مدعي الموهبة"‏

يشارك الفنان محمد علي رزق بظهور متميز كـ"ضيف شرف" ضمن أحداث مسلسل "كشف مستعجل"، الذي يعرض حصريا على منصة watch it في موسم دراما رمضان 2023، ويقوم ببطولته النجوم مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي هنا، إلهام وجدي، ومحمد لطفي، وأخرون، وينتمي المسلسل لدراما الـ 15 حلقة، وهو أول أعمال منصة watch it الأصلية في موسم رمضان.
كشف محمد علي رزق عن الشخصية التي يقدمها ضمن أحداث المسلسل، وقال في تصريحات صحفية: "أجسد مخرج مسرحي يدعى أمجد عبد السلام البنهاوي، ولديه فرقة مستقلة تعمل في مسرح الهواه، وهي شخص يدعي دائما أنه فنان موهوب ومختلف"، ويضيف رزق قائلا: "أغلب مشاهدي مع مصطفى خار وهنادي مهنا، وألتقي بباقي الأبطال محمد عبدالرحمن و محمد لطفي وإلهام وجدي، ولكن ما يقرب من 80% من ظهوري يكون مع خاطر وهنادي".
أضاف محمد علي رزق، أنه متواجد في دراما رمضان بمسلسل "كشف مستعجل" فقط، كاشفا أنه اعتذر عن عملين أخرين لعدم اقتناعه بالأدوار المعروضه عليه، وقال: "شعرت أن هذه الأدوار ستعيدني خطوة للخلف، واعتذرت عنها لعدم رغبتي في التواجد دون بصمة حقيقية وقناعة داخلية".
أكمل رزق حديثة قائلا: "بالطبع هناك سبب أخر في موافقتي على العمل، وهو وجود أصدقاء عمري واخواتي مصطفى خاطر وحمد عبدالرحمن، وأيضا هنادي مهنا التي قدمت دور زوجتي في مسلسل خيط حرير".
- ما يميز “كشف مستعجل” اعتماده على كوميديا الموقف وتلافي أخطاء كوميديا الإفيهات.
عن أبرز ما يميز مسلسل "كشف مستعجل" قال محمد علي رزق: "الإعتماد على كوميديا الموقف بدلا من الكوميديا اللفظية والافيهات"، وأردف قائلا: "للأسف منذ فترة طويلة أصبحنا نقع في فخ كوميديا الإفيهات، والكوميديا الحقيقية ليست مجرد نكت فقط، فأهم أنواع الكوميديا هو كوميديا الموقف، وهي التي تعيش بمرور الزمن، أما كوميديا الإفيهات فدائما يتجاوزها الزمان والمكان".
وأردف رزق حديثة قائلا: "هذا ما يميز كشف مستعجل، لأن العمل مبني على مواقف وشخصيات درامية وأحداث وتمثيل والضحك سيكون من المواقف وليس مجرد إفيهات لشخصيات نمطية".
أبطال وصناع “كشف مستعجل”
الجدير بالذكر أن مسلسل "كشف مستعجل" بطولة، مصطفي خاطر، ومحمد عبدالرحمن، والبطولة النسائي لهنادي مهنا، وإلهام وجدي، كما يشارك في البطولة، محمد لطفي، ومحمد علي رزق، إضافة إلى الفنانة القديرة هناء الشوربجي، والفنان القدير عزت زين، وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادي الرملي، وإنتاج "k media" كريم أبو ذكري في خامس تعاون له مع المتحدة للخدمات الإعلامية، وأول تعاون مباشر مع منصة watch it.