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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يفتتح الملتقى التوظيفي لتوفير فرص عمل للشباب بشركات القطاع الخاص

محافظ أسيوط يفتتح
محافظ أسيوط يفتتح الملتقى التوظيفي

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اليوم الثلاثاء، الملتقى التوظيفي الذي تنظمه مديرية القوى العاملة بالمحافظة بالتعاون مع هيئة بلان انترناشيونال إيجيبت وجمعية الطفولة والتنمية بأسيوط وذلك ضمن أنشطة "مشروع مناهضة الهجرة غير النظامية بصعيد مصر" ولمدة يوم واحد من الساعة ٩ صباحًا حتي الساعة 3 مساءً بمرسى حورس السياحي بحديقة الفردوس بحي شرق.

يوفر الملتقى فرص عمل حقيقية للشباب من الجنسين بمشاركة العديد من شركات القطاع الخاص بهدف توفير فرص عمل للشباب الأسيوطي الحاصلين على المؤهلات الدراسية المختلفة أو بدون مؤهلات فضلًا عن توفير فرص للتدريب للتأهيل لسوق العمل وتخصيص مكان لاستقبال ذوى الهمم من أبناء المحافظة وتسجيلهم لتمكينهم من الحصول على فرص عمل مناسبة تحت رعاية ودعم الوزير حسن شحاتة وزير القوى العاملة ومحافظ أسيوط وذلك في إطار جهود الدولة والقيادة السياسية للقضاء على البطالة وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 

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 حضر الافتتاح على سيد مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط ولفيف من القيادات التنفيذية وسط اقبال كبير من الشباب والخريجيين.

وعقب الافتتاح ردد المحافظ وجميع الحضور السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم تفقد المحافظ أقسام الملتقى واستفسر من الشركات المشاركة عن عدد فرص العمل التي توفرها كل شركة والمؤهلات المطلوبة والمرتبات كما تفقد أقسام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية (مشروعك) ومعارض المشروعات التابعة لها لتحفيز الشباب على أقامة المشروعات وتابع قسم مديرية التضامن الاجتماعي برنامج "فرصة" لتوفير مشروعات وفرص عمل للأسر الأولى بالرعاية.

كما تحاور محافظ أسيوط مع بعض الشباب المشارك في الملتقى وحثهم على الإستفادة من فرص العمل المتاحة بالإضافة إلى الاستفادة من القروض الممنوحة من برنامج "مشروعك" والذي تنفذه وزارة التنمية المحلية لإقامة مشروعات خاصة للشباب لتوفير حياه كريمة لهم ولتحسين مستوى معيشتهم فضلًا عن القروض والفرص التدريبية التي يوفرها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الإضافة إلى التدريب على ريادة الأعمال لتأهيلهم للتوظيف.

وأكد المحافظ أن هذا الملتقى تم تنظيمه بمشاركة 35 جهة من الجهات العاملة بالقطاعات المختلفة ويأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بالشباب وخلق فرص عمل حقيقية للشباب الجاد الراغب في الحصول على وظيفة تناسب مؤهلاته وقدراته لمواجهة البطالة وزيادة معدلات التشغيل بما ينعكس على الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة بالإضافة إلى توفير فرص التدريب من أجل التوظيف لصقل خبرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل وفقًا للمعايير العالمية الحديثة تنفيذاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما أشار المحافظ إلى أن الدولة تولي إهتمامًا كبيرًا بالشباب وتمكينهم في سوق العمل وخلق المزيد من فرص العمل الحقيقية لهم ومواجهة البطالة وتشجيعهم على المشاركة في الحصول على الوظائف المتاحة بالقطاع الخاص حيث أن القطاع الخاص شريك أساسي ورئيسي للدولة في دفع مسيرة البناء والتنمية مشيرًا إلى إنه تم تكليف وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتطبيق أسلوب جديد في الإعداد والتنظيم الجيد لملتقى التوظيف من أجل تحقيق أهدافه المرجوة بالشكل المطلوب والمتابعة المستمرة لجدية الشركات في التوظيف فضلًا عن تكثيف الجهود لتنظيم ملتقيات دورية للتوظيف لإتاحة الفرصة الكاملة أمام الشباب للتعرف على فرص العمل المتاحة بشكل مباشر مع أصحاب الشركات والأعمال في مختلف المجالات تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

من جانبه أوضح على سيد وكيل وزارة القوى العاملة أن الملتقى يوفر المئات من فرص العمل المتنوعة حيث يضم كبرى الشركات والمصانع في المجالات المختلفة كالمقاولات وإدارة المشروعات والتمويل والأدوية والمستلزمات الطبية والتأمين على الحياة والدعاية والأمن والحراسة والنظافة وغيرها داخل المحافظة وخارجها بالإضافة إلى شركات التدريب التي تقدم للشباب منح تدريبية في مختلف المجالات وريادة الاعمال لتأهيلهم في مجال التدريب الوظيفي لافتًا إلى أن الملتقى التوظيفي يتم تنظيمه بالشراكة مع هيئة بلان انترناشيونال بالمحافظة لتوفير المئات من فرص العمل بكبرى الشركات الخاصة داخل محافظة أسيوط مع اتاحة مكان لاستقبال ذوي الهمم وتسجيلهم لتمكينهم من الحصول على فرص العمل ولجميع المؤهلات الدراسية وتوفير فرص العمل للشباب بمختلف الشركات بالإضافة إلى شركات التدريب التي تقدم للشباب منح تدريبية في مختلف المجالات وريادة الأعمال لتأهيلهم في مجال التدريب الوظيفي وإتاحة الفرصة للشركات للإعلان عن نشاطها وللوظائف التي تحتاجها.

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