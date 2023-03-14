قرعة كأس الرابطة| الشياطين الحمر يصطدمون بالمصري.. والزمالك يواجه البنك الأهلي

أسفرت قرعة دور الـ 16 من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، عن مواجهة قوية لفريق الأهلي ضد المصري البورسعيدي.

كما يلتقي الزمالك مع البنك الأهلي في الدور ذاته من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

وجاءت نتائج قرعة دور الـ 16كالتالي:

الأهلي - المصري

الزمالك - البنك الأهلي

بيراميدز - إنبي

غزل المحلة - الإسماعيلي

سيراميكا كليوباترا - سموحة

فيوتشر - طلائع الجيش

المقاولون العرب - حرس الحدود

الاتحاد - فاركو

يذكر أن فريق فيوتشر هو حامل النسخة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، حيث على غزل المحلة بنتيجة 5-1 في المباراة النهائية.