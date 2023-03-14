عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مفتي الجمهورية: نقدم خدمات عديدة تتعلق باستقرار الأسرة من خلال مواقع التواصل

صدى البلد

استقبل الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- المهندسة نيفين عثمان -الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة- لبحث أوجه تعزيز التعاون في مجال حماية الطفولة والأمومة ورعاية الأسرة وبناء الوعي حول قضاياها.

من جانبه أكَّد المفتي أن دار الإفتاء المصرية بذلت جهودًا كبيرة وواضحة لحماية الأسرة عمومًا والأطفال على وجه الخصوص، سواء من خلال الفتاوى التي تصدرها الدار مثل الفتاوى المتعلقة بزواج القاصرات وعمالة الأطفال وغيرها، أو البرامج التدريبية التي تطلقها الدار مثل برامج تأهيل المقبلين على الزواج وتدريب المأذونين، فضلًا عن جهود وحدة الإرشاد الزواجي بالدار.

وأشار إلى أن الدار أصدرت كذلك الدليل الإرشادي للأسرة بالتعاون مع وزارة العدل، ويتضمَّن مجالات عدة، وشارك فيه علماء النفس والاجتماع والاقتصاد والقانون وخبراء تربويون، ويتضمَّن أحد فصوله التربية الإيجابية للأطفال، هذا فضلًا عن الجانب الشرعي، ويوزَّع على المأذونين لإهدائه إلى الزوجين عند عقد القَران.

وأضاف المفتي أنَّ دار الإفتاء تقدِّم كذلك خدمات عديدة تتعلق باستقرار الأسرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، منها البثُّ المباشر للإرشاد الأسري: حيث يظهر فيه أحد علماء دار الإفتاء المصرية برفقة المتخصصين من علماء النفس والاجتماع والإرشاد الأسرى لحفظ كيان الأسرة المصرية، وكذلك برامج تأهيل المقبلين على الزواج، ليس فقط حضوريًّا ولكن أيضًا عن طريق الفضاء الإلكتروني، وقد شارك فيها ما يزيد عن ١٢٠٠ شخص.

من جانبها أشادت المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بمجهودات دار الإفتاء المصرية وفضيلة المفتي في حفظ كيان الأسرة المصرية والأطفال.

وأبدت تطلعها إلى التعاون مع دار الإفتاء والاستفادة من تجربتها في هذا المجال من خلال العمل المشترك وعقد ورش العمل من أجل بناء الوعي لدى الناس بقضايا الطفولة والأمومة وتصحيح الكثير من المفاهيم المغلوطة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. فيفا يزف بشرى سارة لـ الأهلي

قرارات عاجلة ورقابة مكثفة.. الهلال السوداني وصن داونز تحت أعين كاف

شوبير يكشف تطورا جديدا يقلب الموازين في أزمة كهربا مع الزمالك

2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

اليوم ذروة العاصفة.. انخفاض الحرارة وسيول في 14 منطقة وأمطار بهذه المحافظات

قرار نهائي.. أشرف بن شرقي يحسم الجدل حول عودته لـ الزمالك

تغير المناخ : سقوط أمطار رعدية على تلك المناطق خلال ساعات

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة سارة عن أسعار الدواجن اليوم

ترشيحاتنا

كشف الحقيقة.. أسير أوكراني يفجر مفاجآت صادمة بشأن معارك باخموت

مفتي الجمهورية: نقدم خدمات عديدة تتعلق باستقرار الأسرة من خلال مواقع التواصل

البيت الأبيض: بوينج للطائرات أكملت اليوم صفقة تاريخية مع المملكة السعودية

تفاصيل لأول مرة.. جنرال أمريكي يكشف عن مساعدة القوات الجوية الأوكرانية

أثار الجدل.. تصريح صادم من ترامب بشأن تغيير النظام في الولايات المتحدة

قرار عاجل من زيلينسكي والقيادة العسكرية الأوكرانية بشأن باخموت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استرالي يفأجا بعنكبوت غريب في مكان غير متوقع أثناء سيره

تفاصيل أغرب جريمة بين الحيوانات.. 3000 دجاجة أنهت حياة ثعلب في فرنسا

شياطين البحر تغزو شواطئ غزة بالعشرات في شهرين بالعام.. صور

القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين للكلية الفنية العسكرية

فيديو

نهاية يتمناها الجميع .. وفاة مدرس بالغربية أثناء ختم القرآن في المسجد

أقصر وأطول يوم.. كم ساعة يصومها المصريون في رمضان؟

أنا قادر.. الأغنية الدعائية لمسلسل جعفر العمدة لأحمد سعد تحقق مليون مشاهدة

عمر السعيد: الستات هتقعد في بيوتها بسبب العند والندية مع أزواجهم.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ