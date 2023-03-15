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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة 6 متهمين بقتل شخص والشروع فى التخلص من 3 آخرين ببنها

صدى البلد

تنظر محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، محاكمة 6 متهمين "أشقاء"، لاتهامهم بقتل شخص والشروع في قتل 3 آخرين، بإشعال النيران بمنازلهم باستخدام مادة الجازولين بسبب خلافات بينهم، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل علي ماهر، وعضوية المستشارين مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وأحمد محمد السعيد غنيمي.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 14777 لسنة 2022 جنح مركز شرطة بنها، والمقيدة برقم 2980 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهمين، "محمد ي إ"، 30 سنة، مهندس معماري، و"ثناء ع ع"، 62 سنة، ربة منزل، و"أحمد ص أ"، 40 سنة، سائق، و"محمد ص أ"، 38 سنة، موظف، و"منى ي إ"، 27 سنة، ربة منزل، و"أميرة ي إ"، 25 سنة، مشرفة بمدرسة، وجميعهم مقيمين ميت العطار دائرة مركز شرطة بنها، قتلوا المجني عليه "عبد الفتاح ف إ"، عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجني عليه سالف الذكر.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أعدوا لذلك الغرض الأداة "زجاجات جازولين مشتعلة محل الاتهام تالي الوصف قاصدين مكان تواجده ومرافقيه، وما أن ظفروا بهم حتى قام المتهم الرابع بإعطاء المتهم الأول تلك الأداة أنفة البيان والذي قام الأخير بإلقائها صوب المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته وذلك حال تواجد المتهمين الثانية والثالث والخامسة والسادسة بمسرح الواقعة للشد من أزرهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تلتها هي أنه ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في قتل المجني عليهم "فودة إ ع"، و"إسلام ف إ"، و"أحمد ف إ"، عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجني عليهم سالفي الذكر وأعدوا لذلك الغرض الأداة "زجاجات جازولين مشتعلة" محل الاتهام تالي الوصف قاصدين مكان تواجدهم والمجني عليه المتوفي - محل الاتهام السابق - وما أن ظفروا بهم حتى قام المتهم الرابع بإعطاء المتهم الأول تلك الأداة أنفة البيان والذي قام الأخير بإلقائها صوب المجني عليهم فأحدثت بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة الأوراق وذلك حال تواجد باقي المتهمين الثانية والثالث والخامسة والسادسة بمسرح الواقعة الشد من أزرهما إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو تدارك حالة لمجني عليهم الصحة بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أداة زجاجات جازولين مشتعلة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

جنايات بنها محكمة جنايات بنها إشعال النيران استخدام مادة الجازولين

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