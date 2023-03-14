السويد تفشل في الانضمام للناتو مع جارتها فنلندا والسبب تركيا..تفاصيل

صرح رئيس الوزراء السويدي اليوم الثلاثاء، أنه من المحتمل أن تنضم فنلندا إلى الناتو قبل انضمام بلاده، بسبب معارضة تركيا لطلب السويد.

وقال أولف كريسترسون خلال مؤتمر صحفي في ستوكهولم، "إنه أصبح واضحًا منذ قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد في يونيو أن طريق فنلندا إلى العضوية كان أكثر سلاسة من السويد، وأنه من المرجح الآن بشكل متزايد أن تدخل فنلندا الناتو أولاً". حسبما ذكر موقع "ذا هيل".

وتتهم تركيا كلا البلدين، ولا سيما السويد، بالتساهل مع الجماعات التي تعتبرها منظمات إرهابية أو تهديدات وجودية لتركيا، بما في ذلك الجماعات الكردية. وفي الشهر الماضي، قال وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو، إن لدى أنقرة مشاكل أقل مع انضمام فنلندا.

ومنذ إعلانهما عن نيتهما الانضمام إلى التحالف العسكري في مايو من العام الماضي، أكدت فنلندا والسويد باستمرار، أنهما ستصبحان أعضاء في التحالف العسكري في نفس الوقت "جنبًا إلى جنب".

وقد وقع جميع الأعضاء الثلاثين الحاليين في الناتو على بروتوكولات الانضمام الخاصة بفنلندا والسويد العام الماضي، وصدق 28 منهم على النصوص الخاصة بالبلدين.

كما بدأ المشرعون المجريون في وقت سابق من هذا الشهر مناقشة عطاءات عضوية الثنائي الاسكندنافي وقد تصادق بودابست عليها بحلول نهاية مارس، تاركة تركيا في المرتبة الأخيرة. وتقول إنها لا تزال تسعى للحصول على ضمانات من البلدين.

وقال كريسترسون، إن القرار النهائي بيد تركيا وأن السويد مستعدة للتعامل مع الموقف الذي تنضم فيه فنلندا إلى الناتو بدون السويد.