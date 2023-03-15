تحافظ على صحة دماغك.. 5 أطعمة تعمل على تحسين وظائف المخ

عندما يتعلق الأمر بالصحة العقلية تلعب التغذية دورًا حاسمًا، فيعد لصحة الأمعاء آثار تتجاوز عملية الهضم، حيث إن 90٪ من هرمون السيروتونين أو هرمون السعادة يتم إنتاجه في القناة الهضمية.إليك وفقا لموقع هيلث لاين أبرز الأطعمة التي يمكن أن تحسن صحتك العقلية وتحارب الاكتئاب.

1. البروكلي



يساعد البروكلي في الحفاظ على الذاكرة حادة مع مستوياته العالية من الكولين. يمكن أن يبطئ أيضًا التدهور العقلي ويدعم الحالة المزاجية الجيدة.

كما أنه يحتوي على فيتامين ل 12 الذي تحتاجه كل خلية في الجسم لتعمل بشكل صحيح فقد تعتبر المنتجات الحيوانية بما في ذلك اللحوم والأسماك والبيض مصادر غنية بفيتامين ب 12 ويمكن أن تقاوم فقدان الذاكرة والإرهاق.

2. البيض



البيض غني بمادة الكولين وهي واحدة من أهم الناقلات العصبية المسؤولة عن إدارة التوتر والاكتئاب.

كما انه غني بفيتامين د الذي يحافظ على صحة وظائف المخ.

3. الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على الدهون الأحادية غير المشبعة التي تساعد على تحسين الوظيفة الإدراكية، من حيث الذاكرة والتركيز. يحتوي الأفوكادو أيضًا على التربتوفان، مما يساعد على زيادة مستويات السيروتونين.

أيضاً يحتوي الأفوكادو على مضاد للأكسدة قابل للذوبان في الدهون، وفيتامين E الضروري لحماية الدماغ وخلايا الأعصاب الطرفية.

4. التوت البري



تساعد المستويات العالية من مضادات الأكسدة في التوت البري على حماية الدماغ من التوتر والقلق والاكتئاب لقدرتها على تحسين الحالة المزاجية والإدراك. كماأنها غنية يفيتامين سي وهو مفيد لخلاياا الدماغ والخلايا العصبية.

5. الجوز



الجوز من أهم المكسرات لصحة الدماغ و تساعد المكسرات في تحسين الصحة الإدراكية. تعمل المستويات العالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات على تحسين اليقظة الذهنية ومحاربة الاكتئاب.

كما أنها غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تتحكم في صحة الدماغ