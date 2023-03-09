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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يفعل قشر البيض لجسمك؟

صدى البلد

يحتوي قشر البيض على الاملاح المعدنية مثل الكالسيوم والفوسفور والمنجنيز والموليبدينوم والحديد والنحاس والكروم والفلور والزنك ، وينقع مطحون عدد 2 من قشور البيض في لتر من الماء ويترك لمدة اسبوع في الثلاجة حتى الذوبان ثم يضاف اليه القليل من عصير الليمون ويشرب منه فنجان صغير يوميا ، نقدمها لك فى هذا التقرير وفقا لموقع هيلثى.

 

فوائد قشر البيض وخواصه الطبية :

مقوي للعظام والاسنان .

مساعد للنخاع العظمي في انتاج خلايا الدم .

واقي من هشاشة العظام .

مقلل من نسبة الكوليسترول في الدم .

مخفض من ضغط الدم المرتفع .

مقوي للعضلات والاعصاب .

منقي للدم .

منظم لضربات القلب .

مقوي لجهاز المناعة في الجسم .

مدفيء للجسم .

منشط للغدة الدرقية .

الامراض التي يعالجها قشر البيض :

تهيج وحكة الجلد والبشرة ، بمطحون قشر البيض مع الخل .

مشاكل الغدة الدرقية بمطحون قشر البيض مع عصير الليمون والعسل .

التهاب المعدة ، بمطحون قشر البيض مع جوزة الطيب وحليب اللوز .

قرحة المعدة ، بمطحون قشر البيض مع جوزة الطيب وحليب اللوز .

نزيف الانف او الرعاف ، بوضع قليل من مطحون قشر البيض في الانف .

نزيف الانف ، باستنشاق دخان قشر البيض المحروق على الجمر .

نزيف الرحم ، بالتبخير بدخان قشر البيض المحروق على الجمر .

الضعف الجنسي ، بنصف ملعقة من مطحون قشرالبيض مع الماء اوالشاي .

نقص الكالسيوم في الجسم .

قشر البيض فوائد قشر البيض البيض تناول قشر البيض

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