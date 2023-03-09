ماذا يفعل قشر البيض لجسمك؟

يحتوي قشر البيض على الاملاح المعدنية مثل الكالسيوم والفوسفور والمنجنيز والموليبدينوم والحديد والنحاس والكروم والفلور والزنك ، وينقع مطحون عدد 2 من قشور البيض في لتر من الماء ويترك لمدة اسبوع في الثلاجة حتى الذوبان ثم يضاف اليه القليل من عصير الليمون ويشرب منه فنجان صغير يوميا ، نقدمها لك فى هذا التقرير وفقا لموقع هيلثى.
فوائد قشر البيض وخواصه الطبية :
مقوي للعظام والاسنان .
مساعد للنخاع العظمي في انتاج خلايا الدم .
واقي من هشاشة العظام .
مقلل من نسبة الكوليسترول في الدم .
مخفض من ضغط الدم المرتفع .
مقوي للعضلات والاعصاب .
منقي للدم .
منظم لضربات القلب .
مقوي لجهاز المناعة في الجسم .
مدفيء للجسم .
منشط للغدة الدرقية .
الامراض التي يعالجها قشر البيض :
تهيج وحكة الجلد والبشرة ، بمطحون قشر البيض مع الخل .
مشاكل الغدة الدرقية بمطحون قشر البيض مع عصير الليمون والعسل .
التهاب المعدة ، بمطحون قشر البيض مع جوزة الطيب وحليب اللوز .
قرحة المعدة ، بمطحون قشر البيض مع جوزة الطيب وحليب اللوز .
نزيف الانف او الرعاف ، بوضع قليل من مطحون قشر البيض في الانف .
نزيف الانف ، باستنشاق دخان قشر البيض المحروق على الجمر .
نزيف الرحم ، بالتبخير بدخان قشر البيض المحروق على الجمر .
الضعف الجنسي ، بنصف ملعقة من مطحون قشرالبيض مع الماء اوالشاي .
نقص الكالسيوم في الجسم .