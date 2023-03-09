ماذا يفعل قشر البيض لجسمك؟

يحتوي قشر البيض على الاملاح المعدنية مثل الكالسيوم والفوسفور والمنجنيز والموليبدينوم والحديد والنحاس والكروم والفلور والزنك ، وينقع مطحون عدد 2 من قشور البيض في لتر من الماء ويترك لمدة اسبوع في الثلاجة حتى الذوبان ثم يضاف اليه القليل من عصير الليمون ويشرب منه فنجان صغير يوميا ، نقدمها لك فى هذا التقرير وفقا لموقع هيلثى.

فوائد قشر البيض وخواصه الطبية :

مقوي للعظام والاسنان .

مساعد للنخاع العظمي في انتاج خلايا الدم .

واقي من هشاشة العظام .

مقلل من نسبة الكوليسترول في الدم .

مخفض من ضغط الدم المرتفع .

مقوي للعضلات والاعصاب .

منقي للدم .

منظم لضربات القلب .

مقوي لجهاز المناعة في الجسم .

مدفيء للجسم .

منشط للغدة الدرقية .

الامراض التي يعالجها قشر البيض :

تهيج وحكة الجلد والبشرة ، بمطحون قشر البيض مع الخل .

مشاكل الغدة الدرقية بمطحون قشر البيض مع عصير الليمون والعسل .

التهاب المعدة ، بمطحون قشر البيض مع جوزة الطيب وحليب اللوز .

قرحة المعدة ، بمطحون قشر البيض مع جوزة الطيب وحليب اللوز .

نزيف الانف او الرعاف ، بوضع قليل من مطحون قشر البيض في الانف .

نزيف الانف ، باستنشاق دخان قشر البيض المحروق على الجمر .

نزيف الرحم ، بالتبخير بدخان قشر البيض المحروق على الجمر .

الضعف الجنسي ، بنصف ملعقة من مطحون قشرالبيض مع الماء اوالشاي .

نقص الكالسيوم في الجسم .