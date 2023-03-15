«دوره كوميدي».. فرح يوسف: طارق لطفي مفاجأة مسلسل «مذكرات زوج» في رمضان

قالت الفنانة فرح يوسف إنها تشارك في دراما رمضان 2023 بمسلسلي بابا المجال، ومذكرات زوج الذي يقدم فيه الفنان طارق لطفي دورا كوميديا.

وأوضحت فرح يوسف في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن طارق لطفي سيكون مفاجأة "مذكرات زوج"، مستطردة:" دمه خفيف والناس واخدة عليه في الأدوار الجادة، لكنه عامل الدور ده بذكاء، وهو ممثل كبير".

وأشارت فرح يوسف إلى أن مسلسل مذكرات زوج، 15 حلقة فقط، ويعيد تقديم قصة الكاتب أحمد بهجت، بشكل معاصر وظريف، وكوميديا العمل موقفية، وتعتمد على الشخصيات وتركيبة الأحداث وليست كوميديا صارخة.

مسلسل مذكرات زوج

يشارك في بطولة مسلسل مذكرات زوج، كلا من: عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، نور النبوي، سما إبراهيم، عمر الشناوي، سارة الشامي، وعدد كبير من النجوم، وأجرى له معالجة درامية محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج تامر نادي.

وسبق أن كشف المؤلف محمد سليمان، كواليس مسلسل “مذكرات زوج” للفنان طارق لطفي، وذلك من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك”.

وكتب محمد سليمان: ”النسخة دي من "مذكرات زوج" اشتريتها سنة 90 من مكتبة الشروق في ميدان طلعت حرب بصحبة والدتي ربنا يديها الصحة، وقريتها لما كنت في المرحلة الإعدادية، وطبعا ماكنتش أتخيل إن بعد عمر كامل هتكون نفس النسخة اللي هاشتغل منها معالجة وكتابة سيناريو المسلسل التلفزيوني المأخوذ عنها في رمضان 2023".