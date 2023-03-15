عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان "انهيار تاريخي.. الدولار الواحد يساوي 100 ألف ليرة لبنانية في السوق السوداء".

وجاء فى التقرير أنه للمرة الأولى فى تاريخ لبنان، العملة اللبنانية تهوي لمستوي غير مسبوق، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الواحد فى السوق السوداء الـ 100 ألف ليرة لبنانية.

وأوضح التقرير أن هذا المستوى القياسي سجل فى وقت استأنفت فيه المصارف اللبنانية إضرابا مفتوحًا، احتجاجًا على استمرار صدور أحكام قضائية، تقضى باستيراد ودائع لبعض المواطنين، وتفرض مصارف لبنان منذ 2019، قيود على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، وهناك شروط على سحب الأموال بالليرة.

وكشف التقرير أنه منذ صيف عام 2019 يشهد لبنان أزمات متتالية، وأن أسوأها انهيار العملة الوطنية، والذى نتج عنها ارتفاع الأسعار.