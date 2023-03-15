أمين مجلس النواب: ظاهرة تغير المُناخ تأتي في مقدمة التحديات العالمية

ألقى المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب كلمة بشأن موضوع المناقشة العامة للاجتماع " دور البرلمانات في مكافحة تغير المُناخ" ، جاء ذلك في إطار مشاركته في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية على هامش أعمال الجمعية الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة بها، والمُنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة.

وجاءت أبرز محاور الكلمة على النحو التالي:

في مستهل الكلمة، أكد المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب على أن الأزمات الاستثنائية التي يواجهها العالم خلقت شواغل عميقة لدى الشعوب حول سُبل تجاوز تلك التحديات، مُضيفاً أن ظاهرة تغير المُناخ تأتي في مقدمة التحديات العالمية بوصفها تحدياً مُتعدد الأبعاد والتداعيات.



خلال كلمته، أكد المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب على أن الحلقات المُفزعة من التداعيات السلبية لظاهرة تغير المُناخ تُحتم على الأمانات العامة أن تكون داعمة لأعمال البرلمانات في حشد وتنسيق الجهود الوطنية والعالمية وتصميم استجابات وقائية لمواجهة تغير المُناخ وتداعياته، كما أكد على أن الأمانة العامة لمجلس النواب المصري قد قدمت الدعم الفني لقيام مجلس النواب بدوره في إصدار حزمة من التشريعات والقوانين الهادفة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والحفاظ على البيئة وتغير هيكل وبنية الطاقة بالتحول للطاقة الجديدة والمُتجددة، فضلاً عن انخراطها في جهود ومؤسسات الدولة المصرية إبان الاستضافة المصرية لقمة المُناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ.

وفي الختام، أكد المستشار أحمد مناع على الضرورة الحتمية للتعاون بين الأمانات العامة عبر إعداد دليل استرشادي لمواجهة الأزمات العالمية المُزمنة وفي مقدمتها تغير المُناخ لدعم أعمال البرلمانات وبناء نسق برلماني عالمي في تلك المواجهة .



