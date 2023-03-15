عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أمين مجلس النواب: ظاهرة تغير المُناخ تأتي في مقدمة التحديات العالمية

المستشار أحمد مناع
المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب

 ألقى المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب كلمة بشأن موضوع المناقشة العامة للاجتماع  " دور البرلمانات في مكافحة تغير المُناخ" ، جاء ذلك في إطار مشاركته في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية على هامش أعمال الجمعية الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة بها، والمُنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة.

Open photo

وجاءت أبرز محاور الكلمة على النحو التالي:

 

في مستهل الكلمة، أكد المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب على أن الأزمات الاستثنائية التي يواجهها العالم خلقت شواغل عميقة لدى الشعوب حول سُبل تجاوز تلك التحديات، مُضيفاً أن ظاهرة تغير المُناخ تأتي في مقدمة التحديات العالمية بوصفها تحدياً مُتعدد الأبعاد والتداعيات.


خلال كلمته، أكد المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب على أن الحلقات المُفزعة من التداعيات السلبية لظاهرة تغير المُناخ تُحتم على الأمانات العامة أن تكون داعمة لأعمال البرلمانات في حشد وتنسيق الجهود الوطنية والعالمية وتصميم استجابات وقائية لمواجهة تغير المُناخ وتداعياته، كما أكد على أن الأمانة العامة لمجلس النواب المصري قد قدمت الدعم الفني لقيام مجلس النواب بدوره  في إصدار حزمة من التشريعات والقوانين الهادفة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والحفاظ على البيئة وتغير هيكل وبنية الطاقة بالتحول للطاقة الجديدة والمُتجددة، فضلاً عن انخراطها في جهود ومؤسسات الدولة المصرية إبان الاستضافة المصرية لقمة المُناخ COP 27   بمدينة شرم الشيخ.
وفي الختام، أكد المستشار أحمد مناع على الضرورة الحتمية للتعاون بين الأمانات العامة عبر إعداد دليل استرشادي لمواجهة الأزمات العالمية المُزمنة وفي مقدمتها تغير المُناخ لدعم أعمال البرلمانات وبناء نسق برلماني عالمي في تلك المواجهة . 


 

أحمد مناع تغير الم ناخ مكافحة تغير الم ناخ المنامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بعد مؤتمر رئيس الوزراء

عبد الله السعيد ورمضان صبحي يتقدمان بطلب لاتحاد الكرة.. تفاصيل

الحق اشتري| شعبة الذهب تفجر مفاجأة جديدة خلال الفترة المقبلة

متكلميش زوجك وانتي حافية.. 5 صور لياسمين عز وضعتها في مرمى الهجوم

متنخدعوش والشتاء مكمل.. الأرصاد تحذر من حالة التقلبات الجوية وتكشف موعد انتهائها

موسيماني يخلف فيريرا في الزمالك.. تفاصيل تكشف الحقيقة

بعد استيراد التشادية.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق 

شوبير يزف خبر سار لجماهير الأهلي قبل مواجهة القطن الكاميروني

ترشيحاتنا

تحذير من وضع الفول فى كيس بلاستيك

نصدر الأسمدة.. رئيس النصر للكيماويات الوسيطة: أصبحنا الشركة الأولي فى مصر اعتمادا

النصر للكيماويات الوسيطة يعلن موعد تشغيل مصنعي الكلور وفوق أكسيد الهيدروجين

الرئيس السيسي يشاهد فيلمًا تسجيلًا بـ عنوان "قلع إنتاجية"

تفاصيل الطرح الجديد لأراضى الإسكان

مصر للطيران تعتزم نقل شحنات اللحوم المبردة من تشاد إلى القاهرة حتى نهاية رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سليم لمدة 4 قرون تحت قاع البحر.. فستان يثير ذهول الخبراء| تفاصيل

خطر يهدد صحتك في رمضان.. مشروبات ساخنة وباردة شائعة

سجَّلها عالم ياباني من منزله .. شاهد لحظة اصطدام نيزك بـ القمر

نوة الحسومات تبلغ ذروتها| تفاصيل انقلاب الطقس.. وهذه المحافظات تعلن الطوارئ

فيديو

الأهلي في كأس العالم للأندية بنسخة 2025 .. تفاصيل النظام الجديد

أول مسلسل ثلاثي الأبعاد عن مغامرات فرح وحمزة لإنقاذ المحمية

طليقها حرمها من ابنتها فتخلصت من حياتها.. حادث يثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

بنصف سعر البلدي.. مفاجأة في أسعار اللحوم التشادي ومنافذ بيعها| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ