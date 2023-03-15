47 مشروع ريادة أعمال وإبتكار في افتتاح المعرض العلمي بجامعة المنوفية

افتتحت الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب المعرض العلمي بالملتقى الطلابي الأول بجامعة المنوفية.

وذلك بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع وأعضاء هيئة التدريس من كليات الجامعة ولجنة تحكيم الإبتكارات العلمية وريادة الاعمال الممثلة في الدكتور جابر مليجي والدكتور علاء فرج والدكتور حمدى عوض ولجنة تحكيم الأبحاث العلمية المشكلة من الدكتور حسن عليوه والدكتورة نهى عثمان والدكتورة فاطمة رمضان.

تم عرض مشاريع ريادة الأعمال والإبتكارات العلمية الخاصة بالطلاب المشاركين بالملتقى العلمى حيث تضمن العرض جناح لريادة الأعمال وجناح للإبتكارات العلمية وجناح الرالي لشرح مسابقة رالي ريادة الأعمال التي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وعبرت الدكتورة نانسي عن سعادتها بكل هذا الكم من الإبتكارات العلمية والذكاء الإصطناعي ومشاريع ريادة الأعمال.

كما أكد الدكتور فتح الله الشوره مقرر الملتقى بأنه قد تقدم بالمعرض 47 إبتكار ومشروع ريادة الأعمال.

إشرف على فاعليات الملتقى الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب ومرفت عرفة مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي.