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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أستاذ عقيدة: الإسلام دعا أتباعه لإعمال العقل والتفكر والتدبر في الكون

صدى البلد

قال الدكتور عواد محمود عواد - رئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة، إن المفهوم الغامض للتيارات الفكرية فتح المجال للخلط بين الثوابت في الدين وبين القضايا المستجدة ، خاصة المنتمين لهذه التيارات المتشددة؛ مما نتج عنه إحياء بعض المفاهيم الخاطئة؛ كالتعصب لتيار معين وما يمثله من مفاهيم تشمل التعصب والتنابز.

جاء ذلك خلال محاضرته في الدورة التدريبية الثامنة عشر، لأئمة ليبيا التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب، تحت عنوان "تيارات فكرية معاصرة" والتي تناول فيها بالشرح والتفصيل بعض المفاهيم مثل مفهوم الغزو الفكرى، ومخاطر التيارات المتشددة على الفرد والمجتمع.

وأوضح د. عواد، للمتدربين ، التيارات الفكرية التي تؤثر سلبا على الفرد والمجتمع، وحذر من الوقوع في شباكها وكيفية الرد عليها في إطار من المنهجية العلمية الرصينة؛ لأن الإسلام أمر أتباعه بإعمال العقل وجعله مناط التكليف فأمر بالتفكر والتدبر في حدود طاعة العقل وفي إطار أدواته؛ مصداقا لقوله تعالى "لعلكم تعقلون".

وفي ختام المحاضرة أجاب د.عواد ، على أسئلة واستفسارات المتدربين، وطالبهم باليقظة للأفكار التي تبث من المتطرفين وكيفية دحضها بالرجوع إلى ثوابتنا الدينية وما تدربوا عليه خلال هذه الدورة.

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