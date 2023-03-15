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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الغيابات تضرب بيراميدز قبل مواجهة الجيش الملكي في الكونفدرالية

بيراميدز
بيراميدز

يفقد فريق نادي بيراميدز، الثنائي بلاتي توريه لاعب الوسط البوركيني، والمهاجم الجنوب أفريقي فخري لاكاي في رحلة المغرب لمواجهة الجيش الملكي في إطار مباريات كأس الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي الجيش الملكي في التاسعة من مساء الأحد على استاد الأمير مولاي عبد عبد الله بمدينة الرباط في خامس جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويغيب بلاتي توريه بسبب حصوله على بطاقة صفراء ثالثة في مباراة أسكو كارا التوجولي الماضية ليغيب بسبب الإيقاف عن مواجهة الجيش الملكي بالمغرب.

وفي المقابل، يغيب فخري لاكاي عن الرحلة بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية يغيب على إثره عن الملاعب قرابة ٦ أسابيع كاملة للعلاج والتأهيل تحت إشراف الجهاز الطبي.
 

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