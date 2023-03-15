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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء العراقي يؤكد على أهمية العمل المتضامن لحل جميع الإشكالات الداخلية

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، على أهمية العمل المتضامن لحل جميع الإشكالات الداخلية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء، أن السوداني التقى نائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق قوباد طالباني، بحضور محافظ السليمانية ووزير التخطيط في حكومة الإقليم ورئيس إدارة حلبجة، وشهد اللقاء الذي جرى في مقر نائب رئيس حكومة الإقليم، استعراض مجمل الأوضاع العامة في الإقليم ومحافظة السليمانية ومدينة حلبجة.

وتطرق السوداني إلى أهمية العمل المتضامن لحل جميع الإشكالات الداخلية انطلاقا من الأسس التي أرساها الدستور، وضرورة مواجهة التحديات سواء على الصعيد الاقتصادي، أم على صعيد التنمية وتأمين الخدمات للمواطنين بوصفها أولوية وضرورة، وعليها يقوم الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي.

من جانبه، ثمن طالباني قرار الحكومة بالتصويت على مشروع قانون تحويل حلبجة إلى محافظة، مجددا في الوقت نفسه دعمه لمسار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات، وتحقيق البرنامج الحكومي لمصلحة جميع العراقيين.

رئيس مجلس الوزراء العراقي مجلس الوزراء العراقي رئيس حكومة إقليم كردستان كردستان العراق محافظة السليمانية

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