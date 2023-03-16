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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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يحتاج إلى آلاف السنين.. ظهور بحر جديد في أفريقيا يقسم القارة نصفين

صدى البلد

كشفت دراسة دولية حديثة ظهور بحر جديد سيقسم القارة الأفريقية إلى نصفين  وذلك بعد أن ظهر تصدع جديد في قارة أفريقيا داخل الشرق الصحراوي من القارة الأمر الذي من شأنه التمهيد لإحتمالية ظهور بحر جديد.

ظهور بحر جديد يقسم القارة الافريقية

أثبتت دراسة علمية  احتمالية تكون بحر جديد في قارة إفريقيا سوف يقسمها نصفين، معتمدة في ذلك على البيانات الزلزالية التي نشأت عن تكوين صدع يبلغ طوله حوالي 56 كيلومترًا في الصحاري الشرقية من القارة الإفريقية.

علق الدكتور إبراهيم عبدالجيد عميد كلية علوم الأرض بجامعة بني سويف على هذه الدراسة مؤكدا  أن تكون البحر الجديد قد يستغرق ملايين أو آلاف السنين.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

القارة الافريقية بحر جديد صدع الصحاري الافريقية

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