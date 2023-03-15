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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوستن يتعهد بتحليق المسيرات الأمريكية وفقًا للقانون الدولي

لويد أوستن
لويد أوستن

كشف وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الأربعاء، أنه تحدث عبر الهاتف مع نظيره الروسي سيرجي شويجو عقب حادث سقوط المسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود.

ولم يفصح عن أي تفاصيل بشأن المحادثة.

لكن قال أوستن إن طائرتين روسيتين ألقتا الوقود على المسيرة الأمريكية "إم كيو 9" التي كانت "تجري عمليات روتينية" في المجال الجوي الدولي، مما أدى إلى تحطمها".

وأوضح أن الطائرات الروسية انخرطت في "سلوك خطير ومتهور وغير مهني" في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود، لافتًا إلى أن الطائرات الأمريكية ستواصل التحليق حيثما يسمح القانون الدولي بذلك.

وأضاف أوستن أن الحادث جزء من نمط من السلوك "العدواني والمحفوف بالمخاطر وغير الآمن" من روسيا، مؤكدًا أنه يجب أن تشغل روسيا مقاتلاتها بطريقة احترافية وآمنة.

وصرح مصدر في البنتاجون لوكالة "سبوتنيك" الروسية بأن وزيري الدفاع الروسي والأمريكي ناقشا عبر الهاتف حادثة المسيرة فوق البحر الأسود.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق، أنه بمبادرة أمريكية، بحث وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو مع نظيره الأمريكي لويد أوستن في اتصال هاتفي اليوم، سقوط المسيّرة الأمريكية في البحر الأسود.

وزير الدفاع الامريكي لويد أوستن سيرجي شويجو سقوط المسيرة الأمريكية المجال الجوى

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