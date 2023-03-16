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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء .. حظك اليوم الخميس 16 مارس 2023: لقاء رومانسي

الجوزاء
الجوزاء

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، يتمتع مواليده بالجاذبية الكبيرة، يسحر كل شخص يقترب منه، يريد كسر الروتين والتخلص من السلبيات بأي شكل من الأشكال.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الخميس 16 مارس 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج الجوزاء وحظك اليوم الخميس 16 مارس 2023

تقول توقعات الأبراج اليومية قد تشعر بالرضا وتنغمس في السباحة والرقص والتدليك والرعاية الذاتية، يمكنك الالتزام بالخيارات الصحية، قد يخطط الأزواج الملتزمون لتبادل الوعود بأن يكونوا معًا إلى الأبد، هذا يوم جيد وقد تقضي وقتًا ممتعًا في حفل زفاف شخص مقرب.

برج الجوزاء وحظك اليوم مهنيا

قد لا تكون الأمور مواتية على جبهة العمل، قد لا تتحلى بالصبر في العمل وتريد نتائج فورية، من الجيد أن تتحكم في طبيعتك التي لا تتحلى بالصبر لأن الأشياء الجيدة تستغرق وقتًا لتحدث.

برج الجوزاء وحظك اليوم صحيا

قد يسبب الاستهلاك المفرط للأطعمة الحارة أو السريعة مشاكل صحية لذا حاول تجنبها، يجب أن تنضم إلى نظام لياقة أو تخطط لممارسة روتينية.

برج الجوزاء اليوم عاطفياً

هناك احتمال لقاء رومانسي، قد تتخذ بعض القرارات الناضجة وقد تسير الأمور في صالحك، قد تجد طرقًا لتكوين رابطة أقوى مع من تحب.

توقعات برج الجوزاء الفترة المقبلة

قد يبدأ البعض أعمال سفرهم الجديدة، قد يكون الاستثمار في عقار تجاري مربحًا في المستقبل.

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