رسالة قوية من نادي شباب بلوزداد لجماهيره قبل مواجهة الزمالك



وجه نادي شباب بلوزداد الجزائري رسالة لجماهيره قبل لقاء الزمالك المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "في بيان رسمي.. شباب بلوزداد يدعو جماهيره للتحلي بالروح الرياضية أمام الزمالك وتجنب إشعال الألعاب النارية".



أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال، خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب نيلسون مانديلا، استعدادا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري، المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بصورة بدنية جيدة استعدادا للقاء المقبل أمام شباب بلوزداد الجزائري.

وكانت بعثة الأبيض وصلت إلى الجزائر في ساعة مبكرة من صباح اليوم استعدادا لخوض مباراة شباب بلوزداد المرتقبة.