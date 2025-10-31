وزير الري يشارك في احتفال افتتاح نادي النادي

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى حفل افتتاح "نادى النادى" بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وقد أعرب الدكتور سويلم على سعادته وفخره بهذا الصرح الرياضي والثقافي الذى يجسد رؤية الدولة المصرية فى بناء الإنسان وتنمية قدراته في بيئة عصرية متكاملة، مشيرا إلى إن هذا المشروع يعكس رؤية الدولة المصرية نحو تعزيز الاستثمار في الشباب؛ قادة المستقبل، وتعزيز جودة الحياة للمواطن المصري .

وأضاف أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نموذجًا لمستقبل مصر الحديث، وأن "نادي النادى" هو إضافة نوعية تؤكد أهمية بناء الإنسان الذى يحقق التنمية المنشودة لوطننا العزيز .

وقد شارك فى الإحتفالية كل من المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس مجلس أمناء نادى النادى، و الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والاتصال السياسي، و أحمد كوجك وزير المالية، و الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، و محمد جبران وزير العمل، و الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف