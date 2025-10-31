قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اهتمام إعلامي عالمي بافتتاح المتحف المصري الكبير كأكبر حدث تاريخي منتظر
تزامناً مع ختام مولده.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي | صور
منع الإنجاب حرام شرعا.. أزهري يهاجم تصريحات الفنان عباس أبو الحسن
القادة والزعماء يتوافدون..أحمد موسى: العالم كله عنده حدث واحد اسمه المتحف المصري الكبير
ليلة الحدث العالمي.. أحمد موسى من أمام المتحف الكبير: كلنا فخورين بمصر
روسيا والأردن تلغيان متطلبات تأشيرة السفر بينهما اعتبارا من 13 ديسمبر المقبل
طلاب إعلام الأهلية بالإسكندرية يطلقون 3 مبادرات توعوية
كيفية التأمين على العمالة غير المنتظمة 2025.. المستندات المطلوبة
أحمد جابر: المتحف المصري الكبير فخر للأمة ورسالة من الرئيس السيسي تؤكد عظمة مصر
الأقدم والأحداث.. تعرف على محتويات المتحف المصري بالتحرير والمتحف الكبير
تعرف على الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
أول تعليق من مبابي بعد تسلمه جائزة الحذاء الذهبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يشارك في احتفال افتتاح نادي النادي

وزير الري خلال افتتاح النادي
وزير الري خلال افتتاح النادي
أمل مجدى

شارك  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى حفل افتتاح "نادى النادى" بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وقد أعرب الدكتور سويلم على سعادته وفخره بهذا الصرح الرياضي والثقافي الذى يجسد رؤية الدولة المصرية فى بناء الإنسان وتنمية قدراته في بيئة عصرية متكاملة، مشيرا إلى إن هذا المشروع يعكس رؤية الدولة المصرية نحو تعزيز الاستثمار في الشباب؛ قادة المستقبل، وتعزيز جودة الحياة للمواطن المصري .

وأضاف  أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نموذجًا لمستقبل مصر الحديث، وأن "نادي النادى" هو إضافة نوعية تؤكد أهمية بناء الإنسان الذى يحقق التنمية المنشودة لوطننا العزيز .

وقد شارك فى الإحتفالية كل من  المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس مجلس أمناء نادى النادى، و الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والاتصال السياسي، و  أحمد كوجك وزير المالية، و الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، و  محمد جبران وزير العمل، و الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف

وزير الري العاصمة الادارية نادي النادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

سعر الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025

عبد الباسط عبد الصمد

وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

حلها بكرة.. أخطاء تتسبب في نفاد رصيد عداد الكهرباء

أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار البنزين اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

الجنوال دان كين

رئيس هيئة الأركان الأميركية يصل إلى إسرائيل ويجري جولة بطائرة فوق غزة

الرئيس الفلسطيني

الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير

نعيم قاسم

حزب الله: الولايات المتحدة ليست وسيطا نزيها بل راعيا للعدوان

بالصور

تزامناً مع ختام مولده.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي | صور

مسجد الدسوقي
مسجد الدسوقي
مسجد الدسوقي

لتشغيلها.. إشارة مرور تستغرق 10 أشهر و2.4 مليون دولار

إشارة مرور
إشارة مرور
إشارة مرور

بعد تفكك الهيكل.. عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم بعد سقوط شريط الإضاءة

تسلا
تسلا
تسلا

للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية.. تجميع 457 ألف طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصاريكتب: المتحف الكبير..افتتاح القرن الذي سيغيّر وجه السياحة في مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

المزيد