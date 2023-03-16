انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي لشباب الباحثين بجامعة العريش 19 مارس الجاري

تستعد جامعة العريش محافظة شمال سيناء ، لانطلاق المؤتمر العلمي لشباب الباحثين في نسخته الثانية بعنوان "التنمية والتحول الأخضر في ظل تحديات المناخ"، خلال الفترة من 19 - 20 مارس 2023، برحاب جامعة العريش.

تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة العريش محافظة شمال سيناء ، الأستاذ الدكتور سعيد عبد الله لافي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإيمانًا بأهمية البحث العلمي وضرورة توسيع الآفاق الفكرية لدي الباحثين الشباب.

الخبرات البحثية:

وفي هذا السياق أكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، على أنّ هذا المؤتمر يمنح فرصة لأبناء الجامعة من شباب الباحثين لتبادل الخبرات البحثية مع نظرائهم من الجامعات الأخرى، لافتًا إلى أن الجديد في المؤتمر هذا العام مشاركة عدد من الأساتذة المتميزين كمتحدثين رسميين بالمؤتمر لدعم العملية التعليمية والبحث العلمي.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه عقدت اجتماعات مع اللجنة التنظيمية، واللجنة العلمية للمؤتمر، والتي شارك فيهم نخبة من أعضاء هيئة التدريس ممثلي كليات جامعة العريش، وعدد من أعضاء الجهاز الإداري، لمناقشة ومراجعة الاستعدادات النهائية وترتيب البرنامج العلمي للمؤتمر، إلى جانب مناقشة ومتابعة الجانب التنظيمي للمؤتمر، لخروجه بالصورة التي تعكس أهميته العلمية والبحثية بمحاوره ولجانه العلمية المختلفة.

حيث يتضمن المؤتمر عدد من المحاور العلمية للإسهام في صقل الشخصية الاكاديمية للباحثين، وعلى هامش المؤتمر عُقد عدد من الفاعليات وورش العمل المجانية "أون لاين Online" بالتعاون مع بنك المعرفة المصري خلال الفترة من 25 فبراير حتي 13 مارس 2023.

هذا وقد شملت ورش العمل ، مجموعة من الموضوعات التي تهم الباحثين في مختلف التخصصات العلمية، وشارك فيها العديد من الباحثين من مختلف الجامعات المصرية والمراكز البحثية.