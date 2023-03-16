لتعزيز ثقة الطفل بنفسه.. نصيحة هامة من استشاري للوالدين

أكد الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، أن أي تصرف أو سلوك يراه الطفل يقوم بتقليده بدون وعي منه.

وقال جمال فرويز، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إن الطفل قد يكتسب سلوكيات سلبية من الآباء والأمهات.

وأضاف: "قد يصاب الطفل بحالة من القلق والتوتر بشكل مستمر بسبب طرق التعامل الخاطئة معه".

وأوضح جمال فرويز أنه لا يجب أن يتم مهاجمة الطفل أو إجراء مقارنات بينه وبين الآخرين والسخرية من حديثه، وهذا الأمر يؤدي إلى عدم ثقة الطفل بنفسه.

ولفت إلى أنه على الآباء والأمهات تعزيز ثقة الأطفال في أنفسهم والاستماع إليهم باهتمام بالغ.