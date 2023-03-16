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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قاهرة الظلام.. رنا حامد من ذوي البصيرة تحصل على الدكتوراه في الأدب الإنجليزي

الدكتورة رنا حامد
الدكتورة رنا حامد

أكدت الدكتورة رنا حامد من ذوي البصيرة والحاصلة على شهادة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي، أن دراسة الأدب الإنجليزي كان شغفها منذ أن كانت طالبة في المدرسة، وعندما حصلت على المركز الأول على المستوى الجمهورية في الثانوية العامة قررت أن تلتحق بكلية الآداب في جامعة المنصورة حتى لا تسافر وتبتعد عن قريتها

 وقالت أن تكريمها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي ليس شيئا غريبا عليه، لكنها تفاجأت به، لأنها لم تتوقع ان يتم تكريمها في افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، وبخاصة أن هذا الحدث كان بعد مناقشتها شهادة الدكتوراه بنحو أسبوعين، وهو ما أسعدها ومثّل تتويجا لجهودها عبر السنوات الماضية.


وأضافت خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى : «لا أعرف من أطلق عليّ لقب قاهرة الظلام، تردد في الصحف دون أن أعلم مصدره، بعد المناقشة أجريت لقاءات صحفية كثيرة، وكلهم كانوا على قدر كبير من الخبرة في عالم الصحافة، لا أعرف من أطلق هذا اللقب، لكن كل الصحف تقريبا رددته». 


وتابعت الحاصلة على شهادة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي، أنها تدرس اللغة الإنجليزية في مدرسة النور للمكفوفين: «أي ابن او بنت عندما يواجه تحديا معينا أو يحاول تحقيق إنجاز محدد، فإن الأم تكون الداعم الأول، حيث تبث روح الصمود والمثابرة والرغبة في تخطي الصعاب، وأمي هي سبب أي إنجاز حققته في حياتي». 


وأكدت الدكتورة رنا حامد من ذوي البصيرة والحاصلة على شهادة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي: «كل المحيطين بي من أساتذة كانوا سعداء بحصولي على شهادة الدكتوراه وحواراتي مع الصحافة والإعلام، وأنا كمدرسة أشعر بهذا الإحساس، عندما يحقق أحد طلابي إنجازا أنسى التعب وأشعر بالسعادة».
 

الأدب الإنجليزي الأدب المدرسة المنصورة جامعة المنصورة القناة الأولى

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