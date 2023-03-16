محافظة القاهرة تستعد لشهر رمضان بتوفير 2600 منفذ لبيع السلع بأسعار مخفضة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن المحافظة استعدت لاستقبال شهر رمضان المبارك بأكثر من 2600 منفذ ثابت ومتنقل من بينهم ١٣٠ معرضًا جديدًا تم نشرهم بكافة أحياء العاصمة خاصة المناطق الأكثر إحتياجًا مشيرًا إلى أنه يجرى يوميًا ضخ آلاف الأطنان من السلع الغذائية الأساسية المخفضة( الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والأسماك والفاكهة والخضروات ) بالمنافذ لتلبية احتياجات المواطنين خاصة مع قرب شهر رمضان المعظم .



جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى الذى يعقده محافظ القاهرة لمتابعة منظومة العمل بالمنافذ التي تقدم السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.



وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة تنتهج العديد من الخطط للتخفيف عن المواطنين من بينها حزم الحماية الاجتماعية إلى جانب تكاتف جهود كافة الأجهزة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق بنسب تتراوح ما بين ٢٥ و٣٠ % من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة الموجودة بمختلف أنحاء العاصمة .

وأشار محافظ القاهرة إلى استمرار الحملات الرقابية الدورية المكثفة على كافة المعارض والمنافذ والسلاسل التجارية من الطب البيطرى والصحة والتموين للتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات مؤكدًا أن أية مخالفة تتعلق بصحة المواطنين تواجه بإجراء قانونى رادع .

وأشار محافظ القاهرة إلى وجود رقابة مشددة من الجهات التنفيذية بالمحافظة لمنع المغالاة في الأسعار أو حجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين مع تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى للمرور على الأسواق والمحال التجارية، وتشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز، وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات والأسواق العامة، لمواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار والتفتيش على السلع المعروضة للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق ومطابقتها للاشتراطات الصحية ومتابعة التزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع .

وأكد اللواء خالد عبد العال إستمرار أجهزة المحافظة فى إقامة منافذ ومعارض بيع السلع الغذائية فى كافة أحياء القاهرة لضمان وصول خدمات تلك المعارض لجميع المواطنين بالمحافظة.

وأضاف محافظ القاهرة أن مديرية الطب البيطري تواصل حملاتها لفحص جودة اللحوم والدواجن والمنتجات الغذائية المعروضة للحفاظ علي السلامة العامة للمواطنين.