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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الخسائر الفادحة..رسالة حادة من رئيس بنك أمريكي معرض للإفلاس

صدى البلد

طلب أولريش كورنر الرئيس التنفيذي لكريدي سويس، اليوم الخميس، من الموظفين التركيز على الحقائق، وتعهد بالمضي قدما في خطة لتيسير العمليات،حسبما أفادت رويترز.

وقال، في مذكرة للموظفين، إن البنك سيواصل التركيز على إجراء تحول انطلاقا من موضع قوة، وأشار في هذا الصدد إلى تحسن نسبة تغطية السيولة وزيادة رأس المال في الآونة الأخيرة.

بعد سيليكون فالي.. بنك أمريكي آخر معرض للإفلاس وانهيار في الاقتصاد

كان قد قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الوزارة تراقب الوضع المحيط بمصرف كريدي سويس وتتواصل بنظرائها في الدول الأخرى مع تعرض البنك لضغوط متجددة في السوق بعد أن أفلس بنك سيليكون فالي، حسبما أفادت رويترز.

وردا على سؤال عن حول موقف وزارة الخزانة فيما يتعلق بوضع كريدي سويس، قال المتحدث في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني :“الخزانة تراقب هذا الوضع وتتواصل مع نظرائها العالميين”.

وأفادت بلومبرج نيوز اليوم الأربعاء، نقلا عن أشخاص مطلعين بأن وزارة الخزانة تستعرض انكشاف القطاع المالي الأمريكي على مجموعة كريدي سويس بعد تسجيل أسهم البنك مستوى متدنيا.

قالت ميريد مكجينيس مفوضة الخدمات المالية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إن بنك سيليكون فالي له حضور محدود في الاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت رويترز.

وأضافت المفوضة أن انهيار البنك يبرز سبب حاجة البنوك الأجنبية التي تخضع لقواعد تنظيمية بسيطة إلى استيفاء قواعد أكثر صرامة داخل التكتل.

 

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