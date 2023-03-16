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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

3 ملايين دولار.. قرار عاجل من الإمارات لإعادة إعمار بلدة حوارة الفلسطينية

الإمارات
الإمارات

وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الخميس، بتقديم ثلاثة ملايين دولار لدعم إعادة إعمار بلدة حوارة الفلسطينية والمتضررين من الأحداث الأخيرة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ومن المقرر أن تنفذ المبادرة من قبل دائرة البلديات والنقل في أبوظبي بالتعاون مع نادي الصداقة الإماراتي ـ الفلسطيني، وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

وعقدت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي اجتماعاً لبحث آلية تنفيذ المبادرة وتقديم الدعم، وذلك بحضور محمد علي الشرفاء رئيس الدائرة والوفد الفلسطيني الذي ضم كلاً من سعادة معين ضميدي رئيس بلدية حوارة وجلال عودة ومحمد عبدالحميد، عضوي مجلس البلدية وعمار الكرد رئيس نادي الصداقة الإماراتي ـ الفلسطيني.

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كما بحث الاجتماع تعزيز آفاق التعاون المشترك في مجال العمل البلدي بين الجانبين.

ومن جانبه، رحب محمد الشرفاء بالوفد الفلسطيني الشقيق، مؤكداً اهتمام قيادة دولة الإمارات الحكيمة بدعم الشعب الفلسطيني والمساهمة في إعادة تطوير المنطقة المتضررة في حوارة.

وقال الشرفاء إن اهتمام دولة الإمارات بدعم الأشقاء في فلسطين نابع من مواقفها الثابتة في مساندة الأشقاء وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة لهم.

الامارات الشيخ محمد بن زايد إعادة إعمار بلدة حوارة بلدة حوارة أبوظبي فلسطين

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