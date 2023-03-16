تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام القطن الكاميروني

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن التعديلات المتوقعة في تشكيل النادي الأهلي، أمام فريق القطن في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية : "قد يظهر الحارس علي لطفي في مركز حراسة المرمى خلال لقاء القطن الكاميروني وحال حدوث لن يقلل من الشناوي حارس مصر الأول".

وأضاف :"محمد عبد المنعم سوف يشارك في مركز قلب الدفاع، وقد يدخل بجانبه خالد عبد الفتاح على حساب ياسر إبراهيم".

وتابع :"أتوقع دخول عمرو السولية على حساب أليو ديانج بجانب حمدي فتحي".

وواصل "في خط الهجوم أرى أن محمد شريف هو الأقرب للمشاركة في مركز رأس الحربة الصريح".

وزاد "أنصح أحمد حمدي عبد القادر بالتعاون مع زملائه في الخط الأمامي وأن لا يصاب بالغيبوبة الكروية، حيث عندما يقوم بالمراوغة يفقد التركيز".

