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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشتا مخلصش .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت المقبل

الطقس
الطقس

يهتم المواطن المصري بمتابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية، لمتابعة حالة الطقس  ودرجات الحرارة المتوقعة، خاصة بعد تحذيرات هيئة الأرصاد من موجة عدم استقرار في الأحوال الجوية.

 

الأرصاد: غدا طقس دافئ نهارا بارد ليلا على معظم الأنحاء والعظمى 25 بالقاهرة

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 شبورة وارتفاع طفيف في الحرارة 

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا متوقعا اليوم فى درجات الحرارة، ما بين درجتين وثلاث درجات، مقارنة بالأيام القليلة الماضية.


وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية،  في تصريحات تليفزيونية، أن درجة الحرارة المتوقعة على القاهرة اليوم تكون 25 أو 26، مضيفة :"  اليوم خلال فترة النهار سيكون هناك نشاط رياح سرعته بين 30 لـ 40، كيلو، وهناك فرص لـ سقوط الأمطار فى الساعات المسائية اليوم، وأن الأمطار لن تكون مؤثرة.

 

وكشفت أن البلاد تشهد شبورة مائية فى الساعات الصباحية، وأن درجة الحرارة غدًا ستكون مثل اليوم، ولذلك نؤكد أن تلك الفترة تشهد تقلبات جوية.

 

وحذرت مرضى الحساسية من عدم السير اليوم و غدًا بدون كمامة، وذلك لوجود أتربة، وطالبت الجميع بالاستماع لـ نشرات الأرصاد.


وحذرت منار غانم من طقس  يومي السبت و الأحد ستكون الأجواء شتوية ويكون هناك ارتفاع فى نسبة سقوط الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة التى ستصل لـ 20 درجة.

 

واستعرضت فضائية " إكسترا نيوز ، حالة الطقس وفقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية ، وتوقعت الهيئة أن يشهد اليوم  ارتفاعا  طفيفا ومؤقتا في درجات الحرارة، ويسود جو دافئ نهارا على القاهرة الكبرى مائل للدفء على السواحل الشمالية ومائل  للحرارة على جنوب الصعيد .


درجات الحرارة اليوم الخميس 

القاهرة العظمى 25 والصغرى 14

الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 12 

الإسماعيلية العظمى 26 والصغرى 12 

الغردقة  العظمى 25 والصغرى 16

شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 15

أسوان العظمى 28 والصغرى 14 

سوهاج العظمى 26 والصغرى 12


 

 

طقس الجمعة 


يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد..بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.


وعن الظواهر الجوية هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط وشمال سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. 


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

 

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