حبس شخصين لاتجارهما فى النقد الأجنبي وتحويل الأموال بالقاهرة

قررت نيابة عابدين الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وتحويل الأموال بالمخالفة للقانون.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنها.

وكان قد تمكن رجال المباحث بالقاهرة من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وتحويل الأموال بالمخالفة للقانون، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد والإستفادة من العمولة وفارق سعر الصرف بالمخالفة للقانون ، وقيامه بتجميع مدخرات المصريين بالخارج من العملات الأجنبية وحجب دخولها البلاد وتسليم ما يعادل تلك العملات بالعملة المحلية لذويهم والمقيمين داخل البلاد بالمخالفة للقانون وكذا إستغلال العملات الأجنبية السابق تحصيلها من الخارج فى دفع المستحقات المالية على التجار والمستوردين من راغبى إستيراد المنتجات الأجنبية وتحصيلها بالعملة الوطنية منهم داخل البلاد ، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين ، وبحوزته مبالغ مالية (محلية ، وأجنبية – سيارة "ملكه") ، وذلك حال قيامه بتسليم (تاجر أدوات كهربائية "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) مبلغ مالى "عملات محلية" المحولين لصالحه من إحدى الدول ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى تم اتخاذ الإجراءات القانونية.