عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخصين لاتجارهما فى النقد الأجنبي وتحويل الأموال بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة عابدين الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وتحويل الأموال بالمخالفة للقانون.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنها.

وكان قد تمكن رجال المباحث بالقاهرة من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وتحويل الأموال بالمخالفة للقانون، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد والإستفادة من العمولة وفارق سعر الصرف بالمخالفة للقانون ، وقيامه بتجميع مدخرات المصريين بالخارج من العملات الأجنبية وحجب دخولها البلاد وتسليم ما يعادل تلك العملات بالعملة المحلية لذويهم والمقيمين داخل البلاد بالمخالفة للقانون وكذا إستغلال العملات الأجنبية السابق تحصيلها من الخارج فى دفع المستحقات المالية على التجار والمستوردين من راغبى إستيراد المنتجات الأجنبية وتحصيلها بالعملة الوطنية منهم داخل البلاد ، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين ، وبحوزته مبالغ مالية (محلية ، وأجنبية – سيارة "ملكه") ، وذلك حال قيامه بتسليم (تاجر أدوات كهربائية "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) مبلغ مالى "عملات محلية" المحولين لصالحه من إحدى الدول ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس شخصين حبس الإتجار غير المشروع النقد الأجنبي عابدين ضبط شخصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400|مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 الآن بعد إفلاس بنك أمريكي شهير

قرار عاجل وجديد من اتحاد الكرة ضد كهربا.. تفاصيل مثيرة

تحذير عاجل| الأرصاد تعلن مفاجأة في حالة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة

60 جنيهًا..مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن الآن بعد قرار الحكومة الأخير

انخفاض الأسعار .. قرار من البنك المركزي بشأن استيراد الأرز والفول والعدس

130 جنيها للكيلو.. أماكن وأسعار اللحوم التشادية ومفاجأة عنها بعد العيد| تفاصيل

موسيماني مبسوط.. شوبير يكشف عن جهاز أوروبي لتدريب نادي الزمالك

يخدم مصلحة الأهلي.. الهلال السوداني يتلقى خبرا صادما قبل مواجهة صن داونز

موضوعات متعلقة

بعد حبسهم.. السجن ينتظر المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح

ضبطها في أحضان عشيقها.. زوج يحصل على 100 ألف جنيه تعويض من طليقته

فضية الأمم الإفريقية وقطعة كرستال.. الداخلية تكشف عن مسروقات فيلا محمد صلاح بالتجمع

33 ألف قرص وحقنة مخدرة.. حبس شخص لحيازته حشيش وعقاقير مجهولة بالقاهرة

9 كيلو حشيش.. تفاصيل مثيرة في ضبط تاجري مخدرات بالقاهرة

أنا مدمن وكسرت دماغه.. اعترافات مثيرة لقاتل والده في المرج.. تفاصيل

هشم رأس أبيه وتركه يتعفن .. جريمة الابن العاق في المرج

قرارات عاجلة بشأن سرقة فيلا محمد صلاح في التجمّع

ترشيحاتنا

تقارير: محمد صلاح قرر الرحيل عن ليفربول.. وهذا النادي يراقبه

رئيس الوزراء: الدولة شديدة الحرص على تشجيع ودعم القطاع الخاص

بعد تمرير قانون التقاعد.. مطالبات بسحب الثقة من الحكومة الفرنسية |ماذا يحدث؟

مصطفى مدبولي: توجيهات مستمرة من الرئيس السيسي بتوطين الصناعات

مظاهرات حاشدة أمام البرلمان الفرنسي بعد تمرير قانون رفع سن التقاعد

بالفيديو.. لحظات اصطدام طائرة مقاتلة روسية بـ مسيرة أمريكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رامز جلال لا ينتهي| تعديل لأول مرة في البرنامج.. والقائمة الكاملة لضحاياه من الفنانين والرياضين.. وحقيقة ظهور شيرين

56 موس حلاقة في بطن راجل .. تفاصيل صادمة يرويها طبيب هندي

رسائل خطيرة..4 مراهقين يزيلون شعر فتاة داخل مدرسة في لندن

تقليل الملح يعرضك للخطر فى هذه الحالة

فيديو

كارثة جديدة في تركيا بعد الزلزال وعشرات الضحايا .. ماذا يحدث ؟

يحتاج إلى آلاف السنين.. ظهور بحر جديد في أفريقيا يقسم القارة نصفين

تحذير هام من الأرصاد | أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة

مسلسلات لن تراها في النصف الأول من رمضان.. غادة عبد الرازق الأبرز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

اﻟﻤﺰﻳﺪ