بكوب دقيق فقط.. طريقة عمل عجينة القطايف

تعد القطايف من الحلويات التي تشعر من الحلويات الخاصة لرمضان ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل القطايف.

كوبين ماء دافئ

كوبين حليب سائل دافي

كوبين دقيق

٣ ملاعق سكر كبيره

ملعقة صغيرة خميره

نص ملعقة ملح صغيره

ملعقة بكنغ باودر ملعقه كبيره ممسوحه

نص ملعقة كربون

نضع جميع المكونات في الخلاط وتخلط لمدة ٣ دقائق ثم تغطى وترتاح نص ساعه

بعد نص ساعه تصب في مقلاة تيفال حسب حجم الحبه الي بدكم اياه على نار وسط

ونضع فيها الحشوه وتقلى او نشوفها في الفرن ثم نضع القطر.

الحشوات

جوز عين جمل مع جوز هند وقرفه وزبيب وسكر تخلط مع بعض.

او قشطه

او جبنه

او تمر وسمسم