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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الصومالي وسفير أمريكا بمقديشيو يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير الجيش الوطني

وزير الدفاع الصومالي
وزير الدفاع الصومالي

أبرم وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور، اليوم الخميس، مع السفير الأمريكي لدى بلاده لاري أندريه، مذكرة تفاهم حول تطوير الجيش الوطني الصومالي.

وقال الوزير الصومالي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) - "وقعت أنا والسفير الأمريكي هنا في مقديشيو مذكرة تفاهم حول تعزيز كفاءة قوات (دنب) الخاصة من الجيش الوطني، وذلك من أجل تنشيط العمليات العسكرية الرامية إلى تصفية مليشيات الخوارج الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة".

وأضاف أن أهمية هذه المذكرة تتمثل في توفير التدريب والمعدات لقوات (دنب)، في خطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي حتى تتمكن القوات المسلحة من تولي الأمن العام للبلاد.

وقدم وزير الدفاع الصومالي، شكره وتقديره إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على دعمها ووقوفها بجانب الدولة الفيدرالية في قتالها ضد الإرهاب.

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