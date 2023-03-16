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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية : الدولة تدير أزماتها بمعايير تكنولوجية أمام التحول التقني في العالم

النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب

أيدت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن،اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول تطوير البنية التكنولوجية والمعلوماتية.

وأضافت “محروس” فى بيان لها، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالملف التكنولوجى في ظل اعتمادها الخطة الاستراتيجية التنموية للتحول الرقمي لافتة أن القيادة السياسية تقود الدولة للوصول إلى أعلى مستوى من الخدمات العامة للمواطنين وأيضا لإدارة الأزمات بسيناريوهات ترتكز علي معايير تكنولوجية سريعة في ظل التحول التكنولوجي الذي تشهده العالم.

 واستكملت "محروس" في الآونة الأخيرة استطاعت الدولة المصرية أن تخطو خطوات جيدة نحو الرقمنة وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي لاسيما أن الدولة تبذل قصارى جهدها في دعم كافة الجهات والمؤسسات بالتقنيات التي تسهم في التحول الرقمي السريع فضلا عن الشراكات التعاونية كالوثيقة التي تم عقدها بين وزارة الاتصالات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤخراً.

كما أشارت “عضو البرلمان” أن الطفرة التنموية التي حققتها الدولة المصرية علي كافة الأصعدة أساسها بعد تنموي تكنولوجي يخدّم علي الملف التنموي المصري.

كما أضافت أثق تمام الثقة في مهام الدولة المصرية لتعزيز التكنولوجيا من أجل إيجاد فرص وحلول تكنولوجية تخفف أعباء أي تحديات وعواقب تواجهها الدولة حيث اختتمت قائلة من المتوقع أن نتحول إلي اقتصاد رقمي في ظل الدعم التكنولوجي لكافة المشاريع التنموية الجديدة.

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