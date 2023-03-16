وزارة الصحة تطمئن المواطنين حول فيروس ماربورج

أكد الدكتور حسام عبد الغفار؛ المتحدث باسم وزارة الصحة أن فيروس ماربورج يعد أحد الفيروسات المكتشفة سنة 1967 مشيرا إلى أنه شهد عدة تفشيات خلال السنوات الماضية.

وقال عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" المذاع على قناة "الحدث اليوم":والذي يقدمه الإعلامي" محمد موسي "، في يوليو الماضي ظهرت مجموعة من الإصابات في غانا وقامت منظمة الصحة العالمية بإصدار مجموعة من التحذيرات الخاصة بهذا المرض".

وأضاف: "نحن في مصر على تواصل مع منظمة الصحة العالمية وعلى متابعة من خلال قطاع الطب الوقائي لكل التفشيات وكل الأحداث الصحية العالمية وكان هناك تحرك من قطاع الطب الوقائي على مستويين".

وتابع: "المستوى الأول رفع درجة الاستعداد في كافة المنافذ سواء كانت برية أو بحرية أو جوية؛ والمستوى الثاني رفع درجة الوعي والمعرفة والاستعداد للطواقم الطبية سواء كان لمستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية أو حتى الخاصة من خلال إصدار دليل إرشادي يوضح كيفية تشخيص المرض والتعامل مع حالات الاشتباه".

وأكمل: "فيروس ماربورج هو حمى نزفية ويعد أحد عائلة فيروس الإيبولا وهو لا ينتقل عن طريق الهواء ولا الرزاز وبالتالي هو ليس واسع الانتشار ولكنه شديد العدوى وينتقل من خلال ملامسة سوائل المصاب وعدم التعامل السريع مع الفيروس يؤدي إلى معدلات وفاة مرتفعة ".

وأوضح: "الوزارة اتخذت كافة الاحتياطات سواء في المنافذ أو من خلال العاملين في القطاع الصحي ولا يوجد لدينا أي حالة مصابة الحمد لله".