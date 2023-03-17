ياسر جلال يكشف تفاصيل مسلسله الجديد علاقة مشروعة

حل الفنان ياسر جلال، ضيفا على الإعلامي رامي رضوان ببرنامج مساء دي إم سي، والمذاع عبر قناة دى ام سي،للحديث عن مسلسله الجديد بشهر رمضان.

وأضاف ياسر جلال،:"مسلسل علاقة مشروعة مسلسل اجتماعى رومانسي أحداثه في إطار الإثارة والتشويق لدرجة أن المشاهد وهو يتابع الحلقات سوف يشعر بالتوتر والخوف والقلق ويترقب الحلقة القادمة لأن هذا ما شعرت به وأنا أقرا السيناريو الذي كتبته ببراعة المؤلفة سماح الحريري التي سبق أن عملت معها في مسلسلى القاصرات وساحرة الجنوب.

وعن التعاون الأول له مع مخرج المسلسل خالد مرعي، تابع جلال: "أنا بحب الشخص المؤدب والمخرج خالد مرعي يتميز بهذه الصفة بالإضافة إلى أننى كنت أتمنى العمل معه لأنه سبق أن قدم أعمالًا فنية كثيرة".

