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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

صدى البلد

تتجه أنظار جماهير فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مساء اليوم الجمعة لمتابعة مباراة الفريق أمام القطن الكاميروني في إطار منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال افريقيا .

موعد مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في دوري ابطال افريقيا 

 

ويواجه فريق الأهلي نظيره القطن الكاميروني اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة .


ويلعب الأهلى ضمن المجموعة الثانية التى تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب أفريقى والهلال السودانى والقطن الكاميروني.

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القناة الناقلة لمباريات الاهلى فى دورى الابطال

وتذاع مباراة الأهلي والقطن الكاميروني عبر  قنوات beIN Sports 

 

ترتيب مجموعة الاهلى فى دورى الابطال

يتصدر صن داونز صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط بينما يحتل الهلال السودانى المركز الثانى برصيد 7 نقاط فيما يحتل الاهلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط فيما يحتل القطن الكاميرونى المركز الرابع بدون نقاط.

الأهلى الزمالك الهلال السوداني دوري ابطال افريقيا موعد مباراة الأهلي صن داونز

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