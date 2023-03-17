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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17-3-2023 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تنطلق اليوم الجمعة 17-3-2023 العديد من المباريات أبرزها مواجهة  الأهلي والقطن والزمالك أمام شباب بلوزداد في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الجاري.


 

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا 



المريخ X الترجي التونسي – 3 مساء – beIN Sports

القطن الكاميروني X الأهلي – 6 مساء - beIN Sports HD 4

شباب بلوزداد X الزمالك – 9 مساء - beIN Sports

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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي 

نوتينجهام فورست X نيوكاسل يونايتد – 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

بلد الوليد X أتلتيك بيلباو – 10 مساء - beIN Sports HD 1

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي 

ساسولو X سبيزيا – 7.30 مساء - AD SPORTS Premium 1

أتالانتا X إمبولي – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بوروسيا مونشنجلادباخ X فيردر بريمن – 9.30 مساء

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ليون X نانت – 10 مساء – beIN Sports

 

مواعيد مباريات الدوري التركي

قونيا سبور X جالاتا سراي – 7 مساء

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الفيحاء X العدالة – 3 مساء

ضمك X الباطن – 3 مساء

الوحدة X التعاون – 7.30 مساء

الزمالك الأهلى الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني الدوري الفرنسي مواعيد مباريات اليوم الجمعة ابطال افريقيا دوري ابطال افريقيا مباريات الدوري السعودي

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