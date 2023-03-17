مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17-3-2023 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 17-3-2023 العديد من المباريات أبرزها مواجهة الأهلي والقطن والزمالك أمام شباب بلوزداد في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الجاري.





مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا





المريخ X الترجي التونسي – 3 مساء – beIN Sports

القطن الكاميروني X الأهلي – 6 مساء - beIN Sports HD 4

شباب بلوزداد X الزمالك – 9 مساء - beIN Sports

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي



نوتينجهام فورست X نيوكاسل يونايتد – 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني



بلد الوليد X أتلتيك بيلباو – 10 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي



ساسولو X سبيزيا – 7.30 مساء - AD SPORTS Premium 1

أتالانتا X إمبولي – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني



بوروسيا مونشنجلادباخ X فيردر بريمن – 9.30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي



ليون X نانت – 10 مساء – beIN Sports

مواعيد مباريات الدوري التركي



قونيا سبور X جالاتا سراي – 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي



الفيحاء X العدالة – 3 مساء

ضمك X الباطن – 3 مساء

الوحدة X التعاون – 7.30 مساء