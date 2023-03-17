مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17-3-2023 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 17-3-2023 العديد من المباريات أبرزها مواجهة الأهلي والقطن والزمالك أمام شباب بلوزداد في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الجاري.
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا
المريخ X الترجي التونسي – 3 مساء – beIN Sports
القطن الكاميروني X الأهلي – 6 مساء - beIN Sports HD 4
شباب بلوزداد X الزمالك – 9 مساء - beIN Sports
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست X نيوكاسل يونايتد – 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
بلد الوليد X أتلتيك بيلباو – 10 مساء - beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
ساسولو X سبيزيا – 7.30 مساء - AD SPORTS Premium 1
أتالانتا X إمبولي – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
بوروسيا مونشنجلادباخ X فيردر بريمن – 9.30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
ليون X نانت – 10 مساء – beIN Sports
مواعيد مباريات الدوري التركي
قونيا سبور X جالاتا سراي – 7 مساء
مواعيد مباريات الدوري السعودي
الفيحاء X العدالة – 3 مساء
ضمك X الباطن – 3 مساء
الوحدة X التعاون – 7.30 مساء