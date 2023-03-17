بعد غموض أيام.. الكرملين يكشف تفاصيل زيارة الرئيس الصيني إلى روسيا

كشف الكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الصيني، شي جين بينج، سيزور روسيا في الفترة من 20 إلى 22 مارس الجاري،؛ بدعوة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقال الكرملين إن بوتين ونظيره الصيني يعتزمان بحث تطوير الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي خلال محادثاتهما.

وأكدت الرئاسة الروسية أنه سيجري التوقيع على عدد من الوثائق المهمة عقب محادثات بوتين ونظيره الصيني.

وقبل أيام، كانت قد كشفت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" أن الرئيس الصيني يخطط لزيارة العاصمة الروسية موسكو للقاء نظيره فلاديمير بوتين، الأسبوع المقبل.

ولم تعلق وزارة الخارجية الصينية على الاخبار المتداولة، بينما قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف إنه ليس لديه ما يقوله.

وقال بيسكوف: إنه "لا يوجد ما يقوله بشأن الموضوع وإن الإعلانات عن مثل هذه الزيارات عادة ما تكون منسقة".

والجمعة الماضية، فاز الرئيس الصيني، شي جين بينج، بولاية ثالثة غير مسبوقة في البلاد مدتها خمس سنوات.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من أول المهنئين لشي.

وقال الكرملين، في برقية إلى شي، إنه واثق من قدرة الزعيمين على تعزيز تعاونهما في أهم القضايا الإقليمية والدولية.

وقال بوتين لشي: "إنني على ثقة من أننا، بالعمل معا، سنضمن توسيع التعاون الروسي الصيني المثمر في مختلف المجالا