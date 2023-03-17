في ذكرى رحيله.. محطات وتواريخ مهمة في حياة البابا شنودة.. جنازته استفتاء على مكانته في قلوب المصريين

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الجمعة بذكري مرور ١١ عاما على رحيل قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية رقم ١١٧ في تاريخ باباوات الكرسي المرقسي، الرجل الذي استطاع أن يستحوذ على محبة جموع المصريين ، وكانت جنازته بمثابة استفتاء على مكانته في قلوب الجميع.



يحتل قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وهو البابا الـ117 من تاريخ باباوات الكنيسة الارثوذكسية مكانة كبرى في قلوب كل المصريين لمواقفه الوطنية والإنسانية وقيادته للكنيسة بحكمة ومحبة لمسها الجميع، وهو إضافة إلى ثقافته الموسوعية كان مشهودا له بأنه رجل صلاة لم يتخلى او ينسى يوما أنه راهب بسيط ترك كل ملذات العالم خلف ظهره، فأصبح يملك القلوب التى كان كل هدفه أن تكون وجهتها نحو الله فقط، الرجل الذى أمتلك القلوب بمحبته.

ظهر تقدير الناس لقيمته في الجنازة التى شارك فيها ملايين المصريين، والتى وصفها المتابعين بأنها جنازة القرن.



البابا شنوده الذى رحل عن عالمنا في 17 مارس 2012 تحل ذكراه التاسعة غدا، وكأنه لم يغيب أبدا عن شعبه الذى أحبه بكل طاقته، ولد البابا شنودة باسم "نظـير جيد روفائيل" في الثالث من أغسـطس 1923 بقرية سـلام بمحافظة أسـيوط، واجتاز مراحله التعليمية الأولى فى دمنهور والإسكندرية وأسيوط وبنها، وأتم دراسته الثانوية بمدرسة الإيمان الثانوية بجزيرة بدران بشبرا مصر.



وفي عام سنة 1939 بدأ خدمته فى مدارس التربية الكنسية بكنيسة العذراء بمهمشة بالقاهرة، وفي سنة 1946 بدأ خدمته بكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بشبرا مصر، وبعدها في سنة 1947 حصل على ليسانس الآداب قسـم التاريخ من كـلية الآداب بجامعـة فـؤاد الأول (جامعة القاهرة حاليا)، فى نفس السنة (1947) تخرج من كلية الضباط الاحتياط، بينما التحق تخرج من الكلية الإكليريكية سنة 1949، وعمل ف مجال التدريس، وفي العام ذاته تكرس للخدمة وللتدريس بالإكليريكية، وتولى رئاسة تحرير مجلة مدارس الأحد في أكتوبر 1949 إلى وقت رهبنته في شهر يوليو 1954، كما أنه قام بالتدريس في مدرسة الرهبان بحلوان عام 1953 .



وفى 18 يوليو 1954 ترهب بدير السيدة العذراء (السريان) بوادي النطرون باسم الراهب أنطونيـوس السريانى، وصار أمينا لمكتبة دير السريان، ومن عام 1956 إلى عام 1962 عاش حياة الوحدة ف مغارة تبعد حوالى 7 أميال عن مبنى الدير مكرسًا فيها كل وقته للتأمل والصلاة، بينما تمت سـيامته قسًا يوم الأحد 31 أغسطس 1958 بيد أنبا ثاؤفيلس أسقف الدير وقتها، وفى يونيو 1959 اختاره القديس البابا كيرلس السادس ليكون سكرتير خاص له.



وفى فترة السكرتارية قام بوضع طقس مسحة الملوك الأرثوذكس وقد مُسحَ بعدها الإمبراطور هيلاسيلاسى كملك مسيحى بيد القديس البابا كيرلس السادس، وقام بوضع طقس رسامة جاثليق لإثيوبيا، كما قام بتحضير وكتابة مذكرة خاصة للأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، عُرفت بمذكرة البابا كيرلس للأحوال الشخصية.



وفي30 سبتمبر 1962 تمت سيامته أسقفا للتعليم باسم الأنبا شنوده بشكل مفاجئ له، حيث باغته البابا القديس الأنبا كيرلس السادس بسبب رفض الراهب أنطونيوس السريانى وهروبه من عمل السكرتارية سابقًا، كما أسس اجتماعات روحية للوعظ والتعليم بمنطقة دير الأنبا رويس بالعباسية، وفى يناير 1965 أصدر العدد الأول من مجلة “الكرازة”، وفى سنة 1966 أصبح عضوًا بنقابة الصحفيين.



وبعد نياحة البابا كيرلس السادس يوم 9 مارس 1971، تم تزكيته من المجمع المقدس بكامله للجلوس على الكرسى البابوي ، ولكن الوحيد الذى اعترض على التزكية هو نيافة الأنبا شنودة اسقف التعليم وخضع المجمع المقدس لرأى نيافة الأنبا شنودة ، وأجريت الإنتخابات حسب اللائحة التى انتخب بها البابا كيرلس السادس (وعرفت بلائحة ٥٧).



وكان الأنبا شنودة ضمن الثلاثة " الأنبا صموئيل اسقف الخدمات - الأنبا شنودة اسقف التعليم - الراهب القمص تيموثاوس المقارى" الذين اختيروا بالانتخاب يوم 26 أكتوبر 1971م. وفى يوم الأحد 31 أكتوبر 1971م تم اختياره بالقرعة الهيكلية بطريركا، وفى يوم الأحد 14 نوفمبر 1971 تم تتويجه وتجليسه على الكرس البابوي.



وفى يناير 1991 اختير رئيسًا لمجلس الكنائس العالمي عن الأرثوذكس الشرقيون لأكثر من دورة، وفى 8 نوفمبر 1994 اختير رئيسـًا لمجلس كنائس الشرق الأوسط عن عائلة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية وتجدد انتخابه لمرة ثانية سنة 1998، ولمرة ثالثة 2003.



وقام البابا شنودة بـ 104 رحلة خارج مصر لأهداف رعوية ومسكونية للعديد من الدول وفى قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأستراليا، وقام بسيامة أول بطريرك لإريتريا وهو أبونا فيلبس الأول 1998، كما قام بسيامة أبونا أنطونيوس الأول بطريركا لإريتريا 2004.



كذلك قام البابا شنودة بسـيامة 117 مطرانا وأسقفا وخورى ايبسكوبوس، وكذلك سيامة 1001 كاهن للقاهرة والإسكندرية وبلاد المهجر، وعمل الـميرون المقـدس سبع مرات، منهم مرة لكنيسة إريتريا بدولة إريتريا ، كما انه وفي عام 1973 أحضر إلى مصر رفات القديس أثناسيوس الرسولى.



وصدرت فى عهده بعض اللوائح المنظمة للعمل الكنسى، منها: لائحة المجمع المقدس عام 1985 وعند كتابة البند الخاص بالبابا البطريرك فى لائحة المجمع ترك قداسته جلسة المجمع ليترك الحرية للأباء المطارنة والأساقفة ليكتبوا هذا البند وهم فى حرية كاملة، ولائحة المكرسات 1991، وفى 25 مايو 1980، أسس أسقفية لخدمة الشباب، وفى 1976 تأسست أسقفية عامة لشئون أفريقيا, وفى 1995 تأسست أسقفية للكرازة، وأسس معهد الرعاية والتربية 1974، ومعهد الكتاب المقدس سنة 1974.



وأسس البابا شنودة الثالث إيبارشيات جديدة في مصر وبلاد المهجر، وكان لما جلس على كرسى مار مرقس كان عدد الكنائس القبطية فى أوروبا وأمريكا وأستراليا فقط عدد 7 كنائس ، وعند نياحته كان هذا الرقم قد تضاعف الى 450 كنيسة، وحصل على عدد 9 شهادة دكتوراه فخرية من كبرى جامعات العالم فى أوروبا وأمريكا وأستراليا.