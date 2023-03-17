النشرة الدينية.. غياب الشيخ سعود الشريم عن الحرم المكي.. أفضل صيغة للصلاة على النبي

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ونرصد أبرز هذه الأخبار في النشرة الدينية.

أفضل صيغة للصلاة على النبي .. ينفرج بها كل ضيق وتعسير وتنال بها الخيرات



لأول مرة منذ 32 عاما..غياب الشيخ سعود الشريم عن الحرم المكي



حكم المزاح في الإسلام وضوابطه.. دار الإفتاء تجيب



مستشار المفتي: لدينا تجربة فريدة في إدارة الفتاوي باستخدام التكنولوجيا



خطيب المسجد الحرام: استقبلوا رمضان بالبشائر والتنافس على العمل الصالح وفعل الخيرات



آخر جمعة من شعبان.. وزير الأوقاف: الإنفاق من علامات الإيمان وهذا أوان التكاتف



في ذكرى وفاته.. معلومات لا تعرفها عن الشيخ عبد العزيز علي فرج



وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان مسجد الهدى بمدينة دهب

