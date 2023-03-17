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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفتوحة على النايل سات .. تردد القناة الناقلة لـ مباراة الزمالك وبلوزداد

سيف فارق جعفر- لاعب
سيف فارق جعفر- لاعب نادي الزمالك

يحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري، اليوم الجمعة، في تمام التاسعة مساء على ملعب 5 جويلية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال  إفريقيا.


وأعلنت قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة على القمر الصناعي "نايل سات"، إذاعة مباراة الزمالك شباب بلوزداد، ويمكنكم متابعتها من خلال التردد التالي:


التردد : 11680 
الاستقطاب: أفقي H 
معدل الترميز: 27500 
كود الشفرة: 1100001100000000


قائمة الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد


حراسة المرمى : محمد عواد، محمد صبحي، محمد نديم


خط الدفاع : حمزة المثلوثي، محمود حمدي ” الونش”، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، محمود شبانة، محمد طارق، أحمد فتوح.


خط الوسط : محمد أشرف “روقا”، عمرو السيسي، نبيل عماد دونجا، سيد عبد الله “نيمار”،  سيف جعفر، أحمد سيد “زيزو”، مصطفى شلبي، أحمد بلحاج،  إبراهيما نداي .
خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، ناصر منسي، يوسف أسامة نبيه، سامسون أكينيولا.
ويسعى الزمالك لمواصلة انتفاضته في مسابقة دوري أبطال إفريقيا بالفوز على شباب بلوزداد في مباراة اليوم وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدور القادم، أو حصد نقطة على أقل تقدير للحفاظ على آماله في بلوغ الدور ربع النهائي.

 

ترتيب المجموعة الرابعة:


الترجي:  9 نقاط
شباب بلوزداد: 6 نقاط

الزمالك شباب بلوزداد دوري ابطال افريقيا قناة الجزائرية الأرضية قائمة الزمالك

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