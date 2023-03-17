بمقدم 25 ألف جنيه.. خطوات حجز أراضي الإسكان للأفراد بالمدن الجديدة

توفر الحكومة شققا سكنية وأراض للأفراد بالمدن الجديدة بأسعار فى متناول الجميع حيث يمكن للمواطن التقديم على إعلانات الإسكان بطريقة سهلة ومبسطة لامتلاك وحدته أو أرض بالمدن الجديدة.

حجز أراضي الإسكان للأفراد بالمدن الجديدة

ويسعي الكثير من المواطنين إلي معرفة باب أراضي الإسكان للأفراد بالمدن الجديدة وذلك بعد إعلان وزارة الإسكان عن بدء حجز أراضي الإسكان الاجتماعي لـ الأفراد بالمدن الجديدة في الطرح الثاني أمس الخميس 16 مارس 2023.

موعد تخصيص أراضي الإسكان للأفراد بالمدن الجديدة

سيتم فتح باب التخصيص الفوري لـ قطع الأراضي السكنية الصغيرة للأفراد بـ نظام الطرح الدائم أمس الخميس، ويستمر الحجز لمدة شهرين حتى يوم 15 مايو 2023 المقبل. وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الإسكان.

حجز أراضي الإسكان لـ الأفراد



ويجب على الراغب فى الحصول على أراضي الإسكان للأفراد بالمدن الجديدة دفع مقدم جدية الحجز والذي يبلغ كما يلي

- دفع مقدم جدية حجز حوالي 350 ألف جنيه لقطع الأراضي الأكثر تميزا.

- سداد مقدم جدية حجز يبلغ 100 ألف جنيه لقطع الأراضي المميزة

- سداد مقدم جدية حجز يبلغ 25 ألف جنيه لقطع الأراضي المتوسطة.

أماكن المدن الجديدة المتاح بها الأراضي السكنية

وطرحت وزارة الإسكان فى إعلانها أماكن الأراضي السكنية المطروحة بدون أسبقية الحجز في الطرح الثاني بـ 481 قطعة أرض، تم توزيعها على المحاور الإسكانية المختلفة وتشمل المناطق التالية

- 56 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزا في «القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر».

- 279 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة في «بدر، السادات، الفيوم الجديدة، المنيا الجديدة».

- 146 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة في «الشروق، 6 أكتوبر، حدائق أكتوبر، العبور، العاشر من رمضان».

كيفية حجز أراضي الإسكان بالمدن الجديدة

وعرضت وزارة الإسكان قطع الأراضي السكنية المتاحة بالطرح الثاني للأفراد بدون أسبقية الحجز بدءا من أمس عبر الموقع الإلكتروني المخصص بـ وزارة الإسكان.

ويجب على الراغبين في حجز أراضي الإسكان تحميل كراسة الشروط لمحور الطرح، الذي يرغب المواطن في الحجز به.

خطوات حجز أراضي الإسكان بالمدن الجديدة

- يتم الدخول لموقع الإسكان و إنشاء حساب جديد «للعملاء الجدد».

- فى هذه الخطوة يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة، التي من بينها «الرقم القومي، الاسم من بطاقة الرقم القومي، البريد الإلكتروني، رقم المحمول، العنوان الحالي».

- يقوم المتقدم باختيار المحور والمدينة الراغب الحجز بها، واختيار الموقع.

- اختيار كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة «كروكيات - جدول تفصيلي».

- يقوم باستكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلًا بالموقع، ومنها «إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزا - إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة.

- استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها، و إرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، وكذا إرفاق إيصال سداد جدية الحجز.