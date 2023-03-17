عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بمقدم 25 ألف جنيه.. خطوات حجز أراضي الإسكان للأفراد بالمدن الجديدة

أراضي الإسكان
أراضي الإسكان

توفر الحكومة شققا سكنية وأراض للأفراد بالمدن الجديدة بأسعار فى متناول الجميع حيث يمكن للمواطن التقديم على إعلانات الإسكان بطريقة سهلة ومبسطة لامتلاك وحدته أو أرض بالمدن الجديدة.

حجز أراضي الإسكان للأفراد بالمدن الجديدة

ويسعي الكثير من المواطنين إلي معرفة باب  أراضي الإسكان للأفراد بالمدن الجديدة وذلك بعد إعلان وزارة الإسكان عن بدء حجز أراضي الإسكان الاجتماعي لـ الأفراد بالمدن الجديدة في الطرح الثاني أمس الخميس 16 مارس 2023.

txt

قرعة علنية لتخصيص وحدات سكنية لـ 90 أسرة من أهالي جزيرة الوراق

txt

عقوبات تصل للحبس والغرامة لمخالفي القانون للتصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي

موعد تخصيص أراضي الإسكان للأفراد بالمدن الجديدة

سيتم فتح باب التخصيص الفوري لـ قطع الأراضي السكنية الصغيرة للأفراد بـ نظام الطرح الدائم أمس الخميس، ويستمر الحجز لمدة شهرين حتى يوم 15 مايو 2023 المقبل. وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الإسكان.

حجز أراضي الإسكان لـ الأفراد


ويجب على الراغب فى الحصول على أراضي الإسكان للأفراد بالمدن الجديدة دفع  مقدم جدية الحجز والذي يبلغ كما يلي

- دفع مقدم جدية حجز حوالي 350 ألف جنيه لقطع الأراضي الأكثر تميزا.

- سداد مقدم جدية حجز يبلغ 100 ألف جنيه لقطع الأراضي المميزة

- سداد مقدم جدية حجز يبلغ 25 ألف جنيه لقطع الأراضي المتوسطة.

أماكن المدن الجديدة المتاح بها الأراضي السكنية

وطرحت وزارة الإسكان فى إعلانها أماكن  الأراضي السكنية المطروحة بدون أسبقية الحجز في الطرح الثاني بـ 481 قطعة أرض، تم توزيعها على المحاور الإسكانية المختلفة وتشمل المناطق التالية

- 56 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزا في «القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر».

- 279 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة في «بدر، السادات، الفيوم الجديدة، المنيا الجديدة».

- 146 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة في «الشروق، 6 أكتوبر، حدائق أكتوبر، العبور، العاشر من رمضان».

كيفية  حجز أراضي الإسكان بالمدن الجديدة

وعرضت وزارة الإسكان  قطع الأراضي السكنية المتاحة بالطرح الثاني للأفراد بدون أسبقية الحجز بدءا من أمس عبر الموقع الإلكتروني المخصص بـ وزارة الإسكان.

ويجب على الراغبين في حجز أراضي الإسكان تحميل كراسة الشروط لمحور الطرح، الذي يرغب المواطن في الحجز به.

خطوات حجز أراضي الإسكان بالمدن الجديدة

- يتم الدخول لموقع الإسكان و إنشاء حساب جديد «للعملاء الجدد».

- فى هذه الخطوة يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة، التي من بينها «الرقم القومي، الاسم من بطاقة الرقم القومي، البريد الإلكتروني، رقم المحمول، العنوان الحالي».

- يقوم المتقدم باختيار المحور والمدينة الراغب الحجز بها، واختيار الموقع.

- اختيار كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة «كروكيات - جدول تفصيلي».

-  يقوم باستكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلًا بالموقع، ومنها «إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزا - إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة.

txt

جاهزة للتسليم الفوري.. موعد التقديم لحجز شقق سكن كل المصريين 4

txt

الإسكان تطرح شقق جاهزة للتسليم الفوري في7 مدن جديدة.. اعرف طريقة الحجز

- استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها، و إرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، وكذا إرفاق إيصال سداد جدية الحجز.

اراضى الإسكان أراضي الإسكان الاجتماعي أراضي الإسكان المميز أسعار أراضى الإسكان تسليم قطع أراضي الإسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بند في عقد كولر يعطي للأهلي حق فسخ العقد..والخطيب يرفض نجم الزمالك

فيديو يظهر لأول مرة.. حسن شاكوش ينفعل بشدة في حفل زفافه على المعازيم

يحمل شنطة حريمي.. ظهور صادم لـ نجل راغب علامة والجمهور يسخر من اطلالته

إكرامي: مهر بنتي من رمضان صبحي تعدى 6 ملايين دولار

بعد ارتباطه بتدريب الزمالك.. موسيماني يلمح إلى وجهته المقبلة

إحياء مشروع قديم.. الحكومة الإيطالية تصدر مرسوما بشأن السفن القادمة من قناة السويس

فيفا يوجه صدمة مدوية لـ موسيماني مع أهلي جدة.. تفاصيل

نجم الأهلي يفجر مفاجأة مدوية عن انتقال رمضان صبحي للزمالك

موضوعات متعلقة

مسكن .. ننشر كراسة شروط أراضى الإسكان المتوسط

تعاونيات الإسكان تطرح قطع أراضي للبيع بالمزاد العلني

ترشيحاتنا

تعرف على معلق مباراة الزمالك وبلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

نشرة المرأة و الصحة| ابنة عمرو دياب تثير الجدل بسبب بطانة الفستان.. نصائح لتحسين جودة النوم.. الأبراج الأكثر هدوءًا أمام المدير الغاضب

قيمة الوديعة البنكية لـ BMW X7 بعد تخفيضها 70%

أخبار التعليم...أيمن عاشور: مشروع الجينوم المصري مفيد في تطوير الرعاية الصحية والتنبؤ بالأمراض.. لا تزيد عن 55 دقيقة| الجامعات تحدد مواعيد المحاضرات في رمضان 2023

حضرت كـ مستمع.. حاكم مصرف لبنان ينفي التهم المنسوبة إليه

تحذير.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة في الطقس خلال شهر رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب انهيار مخزن تبريد البطاطس.. مصرع 8 أشخاص في الهند.. تفاصيل

بملابس جريئة.. زوجة ماجد المصري تثير الجدل بهذه الإطلالة

يحمل شنطة حريمي.. ظهور صادم لـ نجل راغب علامة والجمهور يسخر من اطلالته

في عيد ميلادها الـ38.. فستان وضع دينا الشربيني في مأزق لهذا السبب

فيديو

جفاف وفيضانات تضرب العالم| ماذا يحدث؟

أعلى شهادة في البنوك.. تفاصيل سعر الفائدة ومدتها

فيديو يظهر لأول مرة.. حسن شاكوش ينفعل بشدة في حفل زفافه على المعازيم

مسلم أحدثهم.. نجوم فقدوا القدرة على النطق| تعرف عليهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ