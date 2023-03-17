علماء الأزهر والأوقاف: قضاء حوائج الناس فضيلة دينية ووطنية

واصلت القوافل الدعوية بالمحافظات، أعملها، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

القوافل الدعوية

انطلقت قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي: (بني سويف – الفيوم)، اليوم الجمعة، وتضم كل قافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "التكافل المجتمعي واجب الوقت".

وأكد علماء الأزهر والأوقاف أن التكافل المجتمعي قيمة إنسانية نبيلة، بها يعم التآلف والتراحم بين الناس، وفي ظلها يتحقَّق استقرار الأوطان وتماسكها، والمجتمعاتُ الراقيةُ مترابطةٌ متعاونةٌ يشدُّ بعضها بعضًا، كما عبر عن ذلك نبينا (صلى الله عليه وسلم) بقوله: "مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ؛ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى"، ويقول (صلى الله عليه وسلم): "الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا". وَشَبَّكَ (صلى الله عليه وسلم) بَيْنَ أَصَابِعِهِ".

وأوضحوا أن الشرع الحنيف حثَّنا على التكافل المجتمعي من خلال الدعوة إلى المسابقة في الخيرات بقضاء حوائج الناس، والسعي إلى تفريج كرباتهم، في إخاء صادق، وعطاء كريم، وتعاون على ما ينفع الناس، حيث يقول الحق سبحانه: "فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ"، ويقول سبحانه: "وَسَارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ"، ويقول (جل وعلا): "لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا".

وأكدوا أن نبينا (صلى الله عليه وسلم) دعانا إلى التكافل المجتمعي وحثنا عليه، حيث يقول: (عليه الصلاة والسلام): "مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ"، قَالَ الراوي: فَذَكَرَ (صلى الله عليه وسلم) مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لاَ حَقَّ لأَحَدٍ مِنَّا في فَضْلٍ، ويضرب لنا (صلى الله عليه وسلم) أروع الأمثلة في التكافل المجتمعي بالأشعريين، حيث يقول (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): "إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا- نَفِدَ زادهم- أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ"، فقد استحق هؤلاء الكرام ثناء نبينا (صلى الله عليه وسلم) ومحبته، حين استحضروا روح التعاون والأخوة الممزوجة بفضيلة المحبة والإيثار.

كما أكدوا أنه مما لا شك أن قضاء حوائج الناس فضيلة دينية ووطنية، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ"، ويقول (صلى الله عليه وسلم): "أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ تَكَشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا، وَلأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ – يَعْنِي: مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ – شَهْرًا... وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى يَتَهَيَّأَ لَهُ أَثْبَتَ اللَّهُ قَدَمَهُ يَوْمَ تَزُولُ الأَقْدَامِ".

كما أكدوا أنه مما لا شك فيه أن التكافل المجتمعي واجب الوقت، حيث يستقبل الناس في هذه الأيام شهرَ رمضان ضيفًا كريمًا يأتي بالخير واليمن والبركات والنفحات، ويشمِّر الجميع فيه عن ساعد الجد في الطاعة والاجتهاد في العبادة، ومن أوجب ما يُستقبَل به هذا الشهر الفضيل التكافل المجتمعي، بإطعام الجائع، وكساء العاري، وإعانة المحتاج، حتى يطمئن الناس، وتتفرَّغ قلوبهم لاستقبال نفحات وبركات الشهر الكريم.

وأوضحوا أن الله (تبارك وتعالى) قد وعد أهل الفضل والخير والإنفاق الجزاءَ الجزيلَ والأجورَ المضاعفةَ، حيث يقول الحق سبحانه: "مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

شارك في القافلة كل من:

أولاً : مديرية أوقاف بني سويف وبيانهم كالتالي:

1. الشيخ / الحسيني عبد السلام أحمد مدير الدعوة علي بن أبي طالب – ش صلاح سالم – بندر بني سويف

2. الشيخ / رضا محمد عبد الحليم واعظ بمجمع البحوث الإسلامية أسامة بن زياد – الحي الأول – شرق النيل

3. الشيخ / هاني حمادة عبد العزيز إمام وخطيب الرضا – أمام كلية تعليم صناعي – شرق النيل

4. الشيخ / عبد اللطيف سيد حسانين واعظ بمجمع البحوث الإسلامية أبو عجيزة – ميدان المديرية – بندر بني سويف

5. الشيخ / صالح أبو القاسم صالح إمام وخطيب مجمع الجزيرة – ش إسلام – بندر بني سويف

6. الشيخ / جمعة محمد حسن واعظ بمجمع البحوث الإسلامية عمار بن ياسر - الحي الأول – شرق النيل

7. الشيخ / أحمد عبد السلام عبد الرازق إمام وخطيب مجمع الرحمة – ش إسلام – بندر بني سويف

8. الشيخ / محمد مرسي محمد واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الفرقان – ش صلاح سالم – بندر بني سويف

9. الشيخ / عيد شحاتة عويس إمام وخطيب بني سويف الجديدة – حي بني سويف الجديدة – بندر بني سويف

10. الشيخ / محمد سعيد يوسف واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الاستقامة – ش صلاح سالم – بندر بني سويف

ثانياً : مديرية أوقاف الفيوم وبيانهم كالتالي:

1. الشيخ / يحيى محمد محمد شعبان مدير الدعوة قايتباي – المطافي - بندر ثان

2. الشيخ / محمود محمد عبد الستار واعظ بمجمع البحوث الإسلامية ناصر الكبير - شارع الورشة - بندر أول

3. الشيخ / جمعة عبدالفتاح محمد السيد إمام وخطيب الصباحية - السهراية – بندر أول

4. الشيخ / ياسر سعيد إسماعيل واعظ بمجمع البحوث الإسلامية شبان المسلمين – البارودية - بندر أول

5. الشيخ / عمرو سلامة السيد مأمون إمام وخطيب عبد الله - بندر الفيوم - بندر ثان

6. الشيخ / محمد رمضان سيد واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الفتح – باغوص - بندر ثان

7. الشيخ / عمر محمد السيد عبد الحفيظ إمام وخطيب المحافظة – البحاري - بندر ثان

8. الشيخ / أحمد رمضان عبد الفتاح واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الفرقان – الحواتم - بندر ثان

9. الشيخ / أحمد محمد رمضان سرحان إمام وخطيب ولي الصالحين – المسلة - بندر أول

10. الشيخ / أحمد عيد عبد المقصود واعظ بمجمع البحوث الإسلامية أبو جراب - بندر الفيوم - بندر أول