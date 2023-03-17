السيسي يشهد فيلما تسجيليا حول قصص نجاح متطوعي التحالف الوطني للعمل الأهلي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، فيلم "كتف في كتف" الذي يرصد قصص نجاح المتطوعين من جمعيات ومؤسسات التحالف الوطني ودور التطوع في العمل الخيري ومساعدة المجتمع وقت الأزمات وأهمية توحيد الجهود لضمان وصول الدعم لمستحقيه في كافة انحاء الجمهورية

ويشارك في احتفالية كتف في كتف أكثر من 60 ألف من متطوعي التحالف الوطني ضمن مبادرة "كتف في كتف"؛ احتفالا ً بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع 6 مليون كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على أكثر من 20 مليون مواطن في كل محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك بمشاركة 300 ألف متطوع.

جدير بالذكر أن مبادرة "كتف في كتف" تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحيث تستهدف توزيع ملايين كراتين المواد الغذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، كما أنها تعزز مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، وتدعم ثقافة العمل التطوعي التي تساعد في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التي تبذلها الدولة بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي قد انطلق في شهر مارس 2022 بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام2022 عاماً للمجتمع المدني، بمشاركة وعضوية 34 مؤسسة وكيان خدمي وتنموي منتشرين بجميع المحافظات، بجانب الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد إقليمي، تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.