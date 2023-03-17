رئيس حزب: مبادرة كتف في كتف تحقق إستراتيجية حقوق الإنسان

قال المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن مبادرة كتف في كتف، من معايير حقوق الإنسان.

وأضاف جمال التهامي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز": "العمل الجماعي من مفاهيم ومعايير حقوق الإنسان، ومبادرة كتف في كتف تعتبر تحقيقا لمبادئ واستراتيجية حقوق الإنسان التي أرساها الرئيس السيسي من قبل".

وأشار إلى أن حقوق الإنسان لا تنحصر في حرية الرأي فقط كما ينادي بها الغرب بل حرية الإنسان في كل شيء حتى في العمل الجماعي وهو الذي يحدث اليوم في مبادرة كتف في كتف.

وأكد رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أن تحقيق معايير ومبادئ حقوق الإنسان، من صميم مبادرة كتف في كتف.