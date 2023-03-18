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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة: أعراض تشير للإصابة بسرطان المبيض.. ياسمين صبري في مأزق مع الجمهور بسبب الملابس.. أحلام تجري تعديلا لفستانها في برنامج سعودي أيدول.. أبراج تعاني من الإجهاد والتوتر

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

دراسة صادمة .. حمية غذائية شهيرة تقودك للإصابة بأمراض مزمنة

 

يعتبر نظام كيتو الغذائي من أكثر الانظمة التي وجدت رواجا كثيرا في الفترة الاخيرة.. وقد كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة كولومبيا البريطانية في فانكوفر، أن نظام الكيتو Keto الغذائي قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وغيرها من الأمراض المميتة للقلب والأوعية الدموية.

 

مرض خطير يصيب النساء بسبب التعرض للإجهاض

 

تتعرض بعض السيدات لخطر الإجهاض أثناء الحمل، وبالأحص في الشهور الأولى، ما يزيد من مخاوفهن من الحمل مرة أخرى، وكشفت دراسة جديدة أجراها باحثون بمستشفى برومبتون الملكي في لندن، أن حدوث الإجهاض مرتبط بزيادة الإصابة بأمراض القلب.

 

 نصائح لعلاج الجاثوم وكوابيس النوم

 

فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لـ النوم نقدم لكم حل أصعب مشكلة شائعة فى العالم تدور حولها الكثير من الخرافات وهى الجاثوم أو شلل النوم

 

هذه الأعراض تشير للإصابة بسرطان المبيض.. اعرفيها للتشخيص المبكر

 

هناك العديد من العلامات والأعراض المبكرة التي تشير إلى الإصابة بسرطان المبيض،  والتي من أشهرها فقدان الشهية، والمعاناة من ألم شديد في الظهر .

 

ده فوتوشوب .. ياسمين صبري في مأزق مع الجمهور بسبب ملابسها

 

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام، صورة جديدة من أحدث ظهور لها. 

 

مرصع بكريستالات.. أحلام تجري تعديلا لإطلالتها بالحلقة الأخيرة من برنامج سعودي أيدول

 

أطلت النجمة الإماراتية أحلام في الحلقة الأخيرة من برنامج Suadi Idol بإطلالة ساحرة، وجذابة للغاية.

 

محتاجين للراحة.. أبراج تعاني من الإجهاد والتوتر فهل أنت منهم؟

 

قد نشعر أحيانا بفقدان الطاقة، الأمر الذي يجعلنا نحتاج إلى وقت مستقطع للحصول على الراحة والبعد عن التوتر والقلق، وهناك بعض الأبراج تعاني من الإجهاد أكثر من غيرها.

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