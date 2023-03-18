نشرة المرأة : كوب من هذا الخليط للتخلص من للغازات .. مشروب رخيص الثمن يحسن الذكورة.. فوائد بالجملة عند الاستحمام بالماء البارد

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل مغشوشة بالقشطة، لم يتبقي على رمضان سوي ايام قليلة وتقبل أغلب ربات البيوت فى عمل الحلويات فى المنزل، والجميع يتلهف على تناول المغشوشة فهي وصفة سريعة مفضلة أليك المقادير .

يعاني الكثير من الأشخاص من المغص الدائم والذي ينتج عن تكون الغازات فى البطن فإذا كنت من ضمن هؤلاء تعاني من غازات البطن يمكنك تناول كوب من هذا المشروب يساعد على التخلص من غازات البطن فى خمس دقايق فقط.

يفضل البعض الاستحمام بالماء البارد ولا يدري لماذا ولكن تفاجئ ان الرد هو التعود على هذا وأنهم يحبون ذلك، ولكن فى الحقيقة هؤلاء الأشخاص استطاعت أجسامهم ان تدرك جيدا فوائد الاستحمام بالماء البارد وأنهم يشعورن انهم أفضل عندما يتعرضون للماء البارد، لذلك نستعرض لكم من خلال السطور التالية فوائد الاستحمام بالماء البارد.

يبحث الكثير من الرجال عن أفضل المشروبات الطبيعية التى تعتبر بديل الفياجرا وبعيدا عن تعرض الصحة الجسدية للأضرار . كشف الدكتور جمال شعبان استشارى القلب و عميد معهد القلب سابقا عن فوائد مشروب الحلبة وأن لها سبع فوائد فما أبرز هذه الفوائد الطبيعية لها.