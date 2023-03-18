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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة : كوب من هذا الخليط للتخلص من للغازات .. مشروب رخيص الثمن يحسن الذكورة.. فوائد بالجملة عند الاستحمام بالماء البارد

هرمون الذكورة
هرمون الذكورة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

طريقة عمل المغشوشة بالقشطة

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل مغشوشة بالقشطة، لم يتبقي على رمضان سوي ايام قليلة وتقبل أغلب ربات البيوت فى عمل الحلويات فى المنزل، والجميع يتلهف على تناول المغشوشة فهي وصفة سريعة مفضلة أليك المقادير .

في خمس دقائق.. كوب من هذا الخليط يساعد على التخلص من للغازات

يعاني الكثير من الأشخاص من المغص الدائم والذي ينتج عن تكون الغازات فى البطن فإذا كنت من ضمن هؤلاء تعاني من غازات البطن يمكنك تناول كوب من هذا المشروب يساعد على التخلص من غازات البطن فى خمس دقايق فقط.

فوائد بالجملة عند الاستحمام بالماء البارد.. لن تتخيلها

يفضل البعض الاستحمام بالماء البارد ولا يدري لماذا ولكن تفاجئ ان  الرد هو التعود على هذا وأنهم يحبون ذلك، ولكن فى الحقيقة هؤلاء الأشخاص استطاعت أجسامهم ان تدرك جيدا فوائد الاستحمام بالماء البارد وأنهم يشعورن انهم أفضل عندما يتعرضون للماء البارد، لذلك نستعرض لكم من خلال السطور التالية فوائد الاستحمام بالماء البارد. 

عميد معهد القلب سابقا يكشف عن مشروب رخيص الثمن يحسن الذكورة

يبحث الكثير من الرجال عن أفضل المشروبات الطبيعية التى تعتبر بديل الفياجرا وبعيدا عن تعرض الصحة الجسدية للأضرار . كشف الدكتور جمال شعبان استشارى القلب و عميد معهد القلب سابقا عن فوائد مشروب الحلبة وأن لها سبع فوائد فما أبرز هذه الفوائد الطبيعية لها. 

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