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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إصدار مذكرة اعتقال ضد بوتين.. ماذا قال بايدن؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتكب جرائم حرب في أوكرانيا وذلك تعليقًا منه على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه، في ظل ترحيب غربي واسع بالخطوة.

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وأوضح بايدن في بيان له أن " الرئيس الروسي ارتكب جرائم حرب وقرار الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحقة مبرر".

من جانب آخر، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة إنه لا يوجد شك في أن روسيا ترتكب جرائم حرب في أوكرانيا، مضيفة أن واشنطن خلصت بصفة مستقلة إلى أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا لكن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية هو مسؤول مستقل ويتخذ قراراته بنفسه.

معاقبة بوتين

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ظل ترحيب غربي واسع بالخطوة.

ودعت المحكمة الجنائية الدولية إلى اعتقال بوتين للاشتباه بقيامه بترحيل غير قانوني لأطفال ونقل غير قانوني لأشخاص من أراضي أوكرانيا إلى روسيا الاتحادية، كما أصدرت مذكرة اعتقال بحق المفوضة الروسية لحقوق الأطفال ماريا لفوفا بيلوفا بنفس التهم.

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وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر: "عجلة العدالة تدور.. أشيد بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال لفلاديمير بوتين وماريا لفوفا بيلوفا، بشأن النقل القسري لأطفال أوكرانيين".

بدوره، وصف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل مذكرة الاعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها قرار مهم للعدالة الدولية.

وقال بوريل: "هذه الخطوة مجرد بداية لمحاسبة روسيا على جرائمها وفظائعها في أوكرانيا.. هذا قرار مهم للعدالة الدولية ولشعب أوكرانيا".

وجاء في تعليق للخارجية الفرنسية عبر حسابها على تويتر: "ينبغي ألا يفلت أحد من المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا من العدالة بغض النظر عن مناصبهم".

ودأبت موسكو على نفي الاتهامات بأن قواتها ارتكبت فظائع خلال الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ الرابع والعشرين من فبراير 2022.

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