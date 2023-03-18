دعاء يوم 26 من شعبان.. بـ18 كلمة يعجل الله بقضاء حاجتك

لاشك أن دعاء يوم 26 من شعبان يعد أفضل ما وسيلة لاغتنام بركات وخيرات اليوم السادس بالعشر الأواخر من شعبان ، والذي ينبهنا إلى أن الشهر الفضيل انفرط وأننا بصدد استقبال شهر رمضان الكريم ، فإذا كان الدعاء عبادة فإنه وصية نبوية في الأزمنة المباركة وتأتي العشر الأواخر من شهر شعبان من بينها، حيث قال عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم - إنه شهر يغفل عنه الناس، ومن ثم ينبغي اغتنامه ، بالدعاء وحيث نشهد اليوم السادس والعشرين من شعبان، فإنه يحين موعد ترديد دعاء يوم 26 من شعبان لعلنا به نكن من الفائزين.

دعاء يوم 26 من شعبان

قالت دار الإفتاء المصرية، إن أهمية دعاء يوم 22 من شعبان المبارك تنبع من أنه من وصايا النبي -صلى الله هليه وسلم - ، الذي حثنا على تحري أوقات الاستجابة ومنها العشر الأواخر من شعبان .

وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، إنه بالنسبة لأفضل صيغة مستحبة من دعاء يوم 26 من شعبان فالأمر واسع ، وورد منه: ( اللهمّ يا مجيب الدّعاء، يا مغيث المستغيثين، يا راحم الضّعفاء أجب دعوتنا، وعجّل بقضاء حاجاتنا يا أرحم الرّاحمين ).

دعاء يوم 22 شعبان