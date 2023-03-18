عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا..حقوق المنصورة تعقد مؤتمرها الدولي الـ22 " الجوانب القانونية والاقتصادية للتغيرات المناخية"

صوره من الحدث
صوره من الحدث

تعقد حقوق المنصورة  مؤتمرها الدولي الثاني والعشرين تحت عنوان الجوانب القانونية والاقتصادية للتغيرات المناخية والاقتصادية للتغيرات المناخية وذلك يومي الأحد والإثنين  ١٩ /٢٠ مارس
 وذلك تحت رعاية الدكنور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وتنظيم الدكنور وليد الشناوي عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر  الدكتور ابراهيم عبدالله عبد الرؤوف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية نائب رئيس المؤتمر. 

يأتي اختيار عنوان المؤتمر الدولي هذا العام في اطار الاهتمام العالمي بقضية التغيرات المناخية وتاثيراتها على البيئة والانسان والمجتمع اضافة الى ذلك ، فان انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت يحمل دلالة هامة جدا على اهتمام المؤسسات التعليمية والبحثية بالقضايا ذات الشأن الدولي والمحلى ان اهتمام مصر بقضايا المناخ وحماية البيئة يأتي إيمانًا من قناعاتها الراسخة بضرورة ايجاد حلول ناجعة لهذه القضية الشائكة ومايؤكد ذلك استضافة مصر لفعاليات مؤتمر المناخ Cop 27 بمدينة السلام (شرم الشيخ) نوفمبر الماضي بحضور العشرات من رؤساء الدول والنقاشات الكبيرة وورش العمل التي استمرت على مدار أيام المؤتمر واهمية حماية البلدان النامية من مخاطر التدهور البيئي والاحتباس الحراري وغيره لكل ذلك ، ورغبة من قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الحقوق جامعة المنصورة فقد تم إختيار عنوان المؤتمر بدقة ليناقش ويحلل اهم الجوانب القانونية والاقتصادية للتغيرات المناخية وكذلك المتابعة المستمرة لتداعيات الاتفاقات الدولية والاقليمية المتعلقة بحماية البيئة..فضلًا عن انسجام عنوان المؤتمر الدولي هذا العام مع خطة الحكومة المصرية ووزارة التعليم العالي المصرية وكذلك استراتيجية الوزارة والتي ركزت بشكلٍ كبير على قضايا المناخ والبيئة ، واهمية تسليط الضوء والابحاث العلمية في كافة التخصصات على ايجاد مختلف الحلول العلمية التي تساهم مع جهود الدولة في وضع أطر قانونية واقتصادية بحماية المناخ والبيئة وتساهم في تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية المستدامة في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠.

جامعة المنصورة وزير التعليم العالى والبحث العلمى قطاع الدراسات العليا والبحوث قضية التغيرات المناخية ر وزير التعليم العالي الجوانب القانونية والاقتصادية فعاليات مؤتمر المناخ د أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجل الأوقات الصعبة.. من المرشح الأبرز لتدريب الزمالك خلفا لفيريرا؟

55 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بعد استيراد اللحوم من تشاد

2500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

بنك ناصر يطرح شهادات جديدة بعائد 22% .. تفاصيل

الأهلي ينتظر الهدية .. موعد مباراة صن داونز والهلال السوداني والقنوات الناقلة

مفاجأة .. فرج عامر يكشف عن صفقة جديدة للأهلي

باقي 4 أيام.. الحكومة تجهز مفاجأة للموظفين خلال ساعات قبل رمضان

انتهاء المؤتمر الصحفي بين وزيري خارجية مصر وتركيا بالأحضان

موضوعات متعلقة

تحرير 59 محضرا بمخالفات تموينية وإحالتها للنيابة العامة في الدقهلية

ترشيحاتنا

32.3 % ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية لتركيا خلال عام 2022

السجن 10 سنوات وغرامة5 ملايين جنيه.. تحذير للمتعاملين بالدولار في السوق السوداء..تفاصيل

تحذير.. الشمس الكبيرة تصيب الطقس باضطرابات قوية وأمطار لمدة 72ساعة.. فيديو

السوداني يطلق خطة عراق 2050 .. ما علاقة صدام حسين

صور عارية وإيحاءات.. قرار عاجل من المحكمة بشأن أنوش في نشر الفسق والفجور

شاهد.. تعليق شوبير على انضمام كهربا لقائمة المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم خرافي.. سعر إطلالة أنغام في السعودية يثير الجدل

فستان أحمر.. بلقيس فتحي تتألق بإطلالة ساحرة وجذابة.. شاهد

بالأسود.. المطربة وعد تتألق بلوك جذاب على إنستجرام

رئيس الأركان يلتقي نظيره القطري ويعقدان الإجتماع الأول للجنة العسكرية المشتركة

فيديو

أسعار الذهب واستقرار الدولار اليوم السبت 18 مارس| شاهد

رئيس الأركان يلتقي نظيره القطري ويعقدان الإجتماع الأول للجنة العسكرية المشتركة

توابع فرح حسن شاكوش.. توعد الممتنعين عن الحضور وتمنى انتهاء الزفاف بسرعة| فيديوجراف

شكلها حلو .. أحمد جمال سعيد يدافع عن منى زكي بعد الهجوم عليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ